Синоптик Диденко назвала области, где ближайшей ночью ударят 20-градусные морозы

Морозная погода в Украине еще продлится.

Неделя в Украине началась с морозов, и такая погода продлится и 13 января. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью будет холоднее всего в северных областях, -15...-20 градусов, на остальной территории -10...-14 градусов, на юге и в Закарпатье -6...-12 градусов", - спрогнозировала она.

В течение дня во вторник также ожидается морозная погода: на севере -10...-14 градусов, на остальной территории -6...-9 градусов.

На дорогах в Украине гололедица.

"Снег пройдет завтра в западных областях Украины, атмосферный фронт хвостиком будет мететь, однако в большинстве областей - без существенных осадков, антициклонический характер погоды", - пояснила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В Киеве, по словам Натальи Диденко, снега 13 января не ожидается. Ночью морозы до -18 градусов, а днем -12 градусов.

Погода 12 января - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, 12 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве западных и Винницкой областях пройдет небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в северной части днем 10-15° мороза. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью будет 2-7° мороза, а на остальной территории столбики термометров покажут 7-12° мороза.

