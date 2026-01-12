Не говорят правду: в 47-й бригаде рассказали, что на самом деле скрывают те, кто уходит в СЗЧ

По словам инструкторов, бойцам обязательно нужен своевременный отпуск.

Почти все, кто самовольно покинул часть (ушел в СЗЧ), сначала рассказывают о плохом командовании, но потом выясняется, что отношение такое - из-за употребления алкоголя или других нарушений. Лишь единицы честно говорят, что очень хотели увидеть семью.

Об этом на Армия TV рассказали военные 47 отдельной механизированной бригады "Магура" - инструктор батальона сержант Рагнар и главный сержант роты Азимут.

Военных попросили назвать причины в процентном соотношении, сколько именно и по какой причине военные самовольно покидают место службы.

По словам Рагнара, ответить на этот вопрос очень сложно, потому что абсолютно все, с кем ему приходилось общаться, сначала уверяют стандартно: мол, это однозначно конфликты с командованием и несправедливое к ним отношение.

"Это у них стандартная история. На самом деле мы четко понимаем, что причины СЗЧ у кого-то действительно были понятны, у кого-то – не очень понятны. Они все разные. Но, как правило, все, кто где-то немного темнит, говорят о такой стандартной схеме: "всех отправляли на забой, неадекватное командование" и тому подобное", – говорит инструктор.

По его словам, только процентов 10-15 - это люди, которые открыто говорят, что сбежали со службы из-за того, что, например, имеют беременную жену, к которой командир не отпустил их увидеться. Также признаются, что прибегли к нарушению из-за других бытовых причин.

Азимут подтверждает: большинство бойцов, совершивших СЗЧ, жалуются на неадекватное командование, но впоследствии выясняется, что командование плохо к ним относилось, потому что "что-то употребляли", например, алкогольные напитки. Иногда солдаты убегают домой, потому что по 7-8 месяцев без отпуска, что недопустимо.

"Ведь человек выгорает... Мы даем отпуска каждые полгода - отпускаем на 15 дней, плюс 2 на дорогу. Если ехать дольше, то 4 на дорогу - когда 700 и более километров", - пояснил Азимут.

Также, по его словам, есть еще определенное количество солдат, которые "не знают, за что им воевать", что им нужно, жалуются, что им "Украина ничего не дала":

"Это пиявки, которые только высасывают".

Рагнар добавил, что "пиявки хотя бы приносят какую-то пользу", а эти люди, по его словам, - "паразиты", "потенциальные размножители негатива, нездоровой атмосферы".

СЗЧ в Украине

Как писал УНИАН, военный Третьего армейского корпуса Руслан с позывным "Тренер" заявил, что самовольное оставление части даже одного военного может повлиять на боеспособность всего подразделения. По его словам, такие действия влияют на морально-психологический дух людей. Оставшись на передовой без товарищей, другие бойцы начинают сомневаться, думать о плохих вещах, которые в армии могут закончиться очень трагично.

