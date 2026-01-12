Ольга Сумская показала, как выглядела в 1995 году (фото)

Украинская актриса Ольга Сумская, известная своими многочисленными ролями в театре и кино, удивила поклонников редкими архивными фото 1995 года.

Снимки, которые появились на ее официальной странице в Instagram, вызвали настоящий фурор среди фанатов и коллег актрисы. На фотографиях Сумская предстает в молодом возрасте, со стильным для середины 90-х образом. Поклонники сразу отметили, что актриса сохранила свой природный шарм и харизму:

"Гордость украинского кинематографа! Бриллиант".

Видео дня

"Вы невероятная! Сейчас красивее! Больше женского шарма, больше мудрости в глазах".

"Как лесная мавка и тогда, и сейчас. Не прирученная временем!".

"Самая красивая украинка всех времен".

"Вы очень очаровательная женщина. Я вами очень восхищаюсь".

"Невероятная красавица".

Как известно, это не первый раз, когда Ольга Сумская делится архивными фото. Актриса часто напоминает поклонникам о своем творческом пути, открывая "закулисные" моменты, которые раньше оставались неизвестными.

Вас также могут заинтересовать новости: