Частично причиной стали торговые войны Дональда Трампа.

За первые 10 месяцев 2025 года Россия стала крупнейшим экспортером гречки в США, потеснив на второе место соседнюю Канаду. Об этом сообщает UkrAgroConsult.

В денежном эквиваленте разница в поставках невелика: Канада поставила крупы на 1,6 млн долл., в то же время Россия – на 1,8 млн долл. Однако данный показатель для российской гречихи – самый большой с 2022 года, когда ее продажи в США достигали 3,3 млн долл.

Остальные экспортеры уже ощутимо отстают от двух лидеров, в том числе и Украина, которая заняла третье место:

Видео дня

Украина – 155,3 тыс. долл.;

Китай – 121,7 тыс. долл.;

Литва – 119,7 тыс. долл.

Как отмечают аналитики, на первенство РФ повлияла не столько любовь американцев к российской гречке, сколько торговая политика США. Президент Трамп во время своего второго срока ввел пошлины против многих стран, в том числе и на поставки агропродукции.

В то же время для Москвы осталась возможность беспошлинно экспортировать на американский рынок товары, не подпадающие под санкции. В результате сложилась парадоксальная ситуация – страна-агрессор пользуется торговыми "окнами возможностей", которых лишены другие страны.

Российский АПК – последние новости

В целом гречку в мире выращивают всего 24 страны, среди которых Россия традиционно остается главным экспортером. Большие площади под эту культуру отвели еще во времена СССР. Советские ученые пришли к выводу, что гречка наиболее устойчива к излучению в случае ядерной войны, и ее можно употреблять в пищу, поэтому культуру выращивали и делали стратегические запасы крупы.

Если брать не гречку, а зерновые культуры, то в отношении них российский экспорт за границу основан прежде всего на кражах. Все зерно с временно оккупированных территорий Россия считает своим, не гнушаясь при этом пользоваться для его перевозки украинской инфраструктурой, например, в порту Бердянска.

Вас также могут заинтересовать новости: