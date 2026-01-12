Отставка Малюка: комитет Рады выступил против

Но в такой ситуации решение за Верховной Радой, необходимо 226 голосов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрел представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности и не поддержал решение. Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины, член этого комитета Федор Вениславский.

"Не поддержано. Решение Комитета таково: "рекомендовать ВРУ включить вопрос в повестку дня и определиться путем голосования", - сказал он.

На вопрос, найдутся ли в сессионном зале голоса 226 нардепов для увольнения Малюка, Вениславский отшутился:

"Я думаю, этого пока никто не знает".

За поддержку решения об увольнении проголосовали 7 нардепов, против были 6, а двое воздержались.

В таких случаях сессионный зал сам определяет, голосовать ли за это решение.

Вениславский также сообщил, что комитет рекомендовал парламенту поддержать отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

"Комитет поддержал. 8 "за" и 6 "против", - сказал нардеп.

Поскольку есть решение профильного комитета, то теперь Верховная Рада путем голосования сама решает, поддерживать ли отставку в данном случае Малюка и Шмыгаля. Для результативного решения нужно минимум 226 голосов.

Увольнение Малюка - детали

Как сообщал УНИАН, 9 января в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Тогда председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассмотрит это представление в ближайшее время, в соответствии с установленной процедурой.

Перед этим, 5 января, Зеленский встретился с Малюком и обсудил с ним кандидатуры на должность нового главы СБУ. Глава государства отметил, что поблагодарил Малюка за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе.

5 января, после разговора с президентом, Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины, но остается в системе, чтобы реализовывать спецоперации, которые нанесут врагу максимальный ущерб.

Он убежден, что сильная и современная спецслужба - залог безопасности Украины.

В парламенте неоднозначно восприняли эту ротацию, многие народные депутаты говорили о нецелесообразности увольнять Малюка, который провел много удачных операций против России.

Что касается Дениса Шмыгаля, который является министром обороны Украины, то президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Глава государства поблагодарил Шмыгаля за работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашей страны.

