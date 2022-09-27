Транспортная очередь протянулась минимум на 16 километров.

Maxar Technologies публикует спутниковые снимки огромных пробок на КПП "Верхний Ларс" российско-грузинской границы желающих покинуть Россию на фоне объявленной Путиным "частичной мобилизации".

Об этом говорится в сообщении компании Twitter.

На снимках видна очередь транспортных средств россиян, протянувшаяся по меньшей мере на 16 километров к северу до пограничного перехода.

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Также в очередях на въезд в Грузию стоят грузовики.

Как писал УНИАН, российские силовики уже сделали официальное заявление относительно развертывания на КПП "Верхний Ларс" мобилизационного пункта.

Также российская сторона подтверждает, что ситуация на российско-грузинской границе остается напряженной из-за наплыва желающих покинуть РФ россиян.

Гражданам РФ разрешили пеший переход через границу.

Россияне бегут от мобилизации

Ранее издание "Важные истории" писали о том, что Россия уже в понедельник, 26 сентября, готовится закрыть границу для мужчин призывного возраста. По данным источников журналистов, запрет на выезд будет частичным - у пограничников уже есть списки мобилизированных.

О закрытии границ также писала российская "Медуза", ссылаясь на источники в Администрации Путина. По их версии, мужчин будут отправлять домой 28 сентября, а издание "Верстка" писала о 30 сентября.

Россияне массово бегут на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации в Казахстан, Грузию и Армению. Пользователи сети публикуют фото и видео больших пробок "беженцев" на границах указанных стран.

В это время Литва, Латвия и Польша заявили, что ограничивают въезд для россиян. Финляндия объявила о намерениях полностью ограничить им въезд. Ходили слухи о введении запрета на въезд для граждан РФ и Грузией, но они в конечном итоге не подтвердились.

Предварительно, Россия желает привлечь к войне в Украине еще 300 тысяч мужчин, что указывает на недостаток живой силы для ведения обороны после разгома под Харьковом.

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