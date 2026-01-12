Усик очаровал сеть тренировкой с младшей дочерью (видео)

Марии такие занятия явно по душе.

Украинский непобедимый профессиональный боксер Александр Усик показал , как его маленькая дочь Мария "помогает" ему заниматься спортом дома.

В Instagram-блоге спортсмена, за которым следят более 3,6 миллиона аккаунтов, появилось видео, на котором маленькая дочь радостно прыгает на диване. Усик подходит к девочке, берет ее на руки и начинает свою тренировку - он делает приседания с ребенком на руках. В моменты, когда спортсмен поднимается, он высоко подбрасывает дочь вверх.

Марии, судя по ее широкой улыбке, такие тренировки с отцом нравятся. На видео раскрыт и вес девочки:

"Мария, 16 килограммов. Так выглядит домашняя тренировка".

Как известно, Александр Усик женат на Екатерине Усик, с которой знаком еще со школьных лет. Пара официально поженилась в 2009 году, задолго до того, как Усик стал звездой мирового бокса.

Екатерина не является публичной медийной персоной, однако регулярно сопровождает мужа на важных мероприятиях и поединках, поддерживает его карьеру и занимается семейными и благотворительными проектами.

Супруги воспитывают четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Старшая дочь Елизавета родилась в 2010 году, сын Кирилл - в 2013-м, младший сын Михаил - в 2015 году, а младшая дочь Мария появилась на свет в январе 2024 года.

