Римма Зюбина впервые рассказала, как ее сын оказался на войне

Парень долгое время готовился к службе.

Украинская актриса, телеведущая и общественная активистка Римма Зюбина поделилась подробностями пути своего сына - Даниила Моисеева - в ряды армии.

В интервью проекту "ИПСО и Люди" Центра противодействия дезинформации артистка рассказала, что парень с первых дней полномасштабного вторжения работал с иностранными журналистами. Уже из его дипломного фильма она узнала, что Даниил ездил в Бучу и Ирпень еще до освобождения этих городов от российской оккупации.

Решение мобилизоваться сын актрисы принял еще в 2024 году, но тогда ему не удалось пройти отбор в желаемый род войск. Парень не опустил руки, а занялся своим здоровьем и освоением необходимых навыков:

Видео дня

"Он купил приставку к компьютеру и учился дома управлять дронами. Сделал операцию на глаза за собственные средства, за 30 тысяч гривень. Он подтянул свое здоровье, чтобы пройти медкомиссию, а не наоборот".

На вопрос, что именно мотивировало его мобилизоваться в ряды украинской армии, Даниил ответил коротко: "Война в стране".

Напомним, о мобилизации сына Римма Зюбина впервые рассказала в начале октября 2025 года. Тогда она поделилась с подписчиками историей о том, как получила скидку в одном из магазинов, когда продавец увидел фото сына на обоях ее смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: