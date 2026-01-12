Что-то назревает: Меган Маркл впервые за много лет возвращается в Великобританию

Она может прибыть на мероприятие Invictus Games.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, вероятно, совершит свой первый за последние четыре года визит в Великобританию, чтобы присоединиться к принцу Гарри на мероприятии Invictus Games ("Игры непокоренных") в Бирмингеме.

Как сообщает The Independent, поездка Меган возможна только при условии восстановления для супругов права на вооруженную полицейскую охрану в Великобритании. Пока также неизвестно, будут ли сопровождать герцогов их дети - принц Арчи и принцесса Лилибет.

В мае прошлого года принц Гарри проиграл судебное дело против Королевского и VIP-исполнительного комитета, который принял решение лишить его права на охрану за счет налогоплательщиков после отказа от обязанностей работающего члена королевской семьи. С тех пор герцог должен уведомлять британскую полицию не менее чем за 30 дней до приезда, чтобы подать запрос на индивидуальный пересмотр уровня безопасности.

Видео дня

После поражения в суде принц Гарри заявлял, что считает ситуацию опасной для себя, Меган и их детей, а также называл решение несправедливым. В то же время он обратился к министру внутренних дел с просьбой провести полную оценку рисков. По данным британской прессы, окружение герцога надеется, что Ravec может пересмотреть свое решение.

Отмечается, что Меган Маркл активно поддерживала Invictus Games в предыдущие годы - она посещала соревнования в Канаде, а также промо-мероприятия в Ванкувере, Уистлере и Дюссельдорфе. Последний раз она была в Великобритании в сентябре 2022 года, еще во время похорон королевы Елизаветы II. Ее дети не посещали страну с июня того же года, когда семья приезжала на празднование Платинового юбилея монархини.

Вас также могут заинтересовать новости: