Очередная папка из архивов: эксперт объяснил, что не так с британскими ракетами Nightfall

Украине больше нужны были бы ракеты Storm Shadow или средства ПВО, считает Анатолий Храпчинский.

Информация о том, что Великобритания хочет создать для Украины баллистическую ракету Nightfall - это больше похоже на заявления, чем на реальные действия. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве в эфире "Radio NV".

"Давайте спросим, а почему, например, не увеличить производство ракет Storm Shadow, которые нам так нужны, которые довольно эффективно применяются на линии боевого столкновения. Почему Европа поднимает какую-то очередную папку из архива и начинает – мы сейчас вам поможем с этим. Помогите нам, пожалуйста, с ракетами Storm Shadow, увеличьте производство ракет для противовоздушной обороны. Увеличьте производство, например, систем противовоздушной обороны. Передавайте нам не 15 Raven, а 100. Для того, чтобы мы могли развернуть тактические системы, которые бы защищали наше воздушное пространство", – сказал Храпчинский.

Эксперт добавил, что хотя эта информация и является перспективной, поскольку Украина ограничена в возможностях по созданию баллистических ракет, однако важно также и правильно распределять ресурсы.

"На что и куда мы тратим наш ресурс, время, средства для того, чтобы правильно вооружить не только Украину, но и Европу. Потому что действия со стороны Российской Федерации показывают, что Путин не собирается останавливаться на Украине и в случае, если он еще на год застрянет в Украине, он будет вынужден идти в Европу для того, чтобы уменьшить помощь нам", – добавил Храпчинский.

Ракета Nightfall: что известно

Ранее о том, что Великобритания рассматривает возможность создания для Украины баллистической ракеты Nightfall, сообщали журналисты The Sun. Отмечалось, что эти ракеты смогут нести 200-килограммовые боеголовки и будут иметь дальность полета почти 500 км.

О начале разработки ракеты стало известно в конце августа прошлого года. Отмечалось, что пусковая установка должна вмещать не менее двух ракет и обеспечивать "безопасный запуск в условиях высокой тактической угрозы" всего боекомплекта в течение 15 минут после остановки в стрелковой позиции. Кроме того, после запуска экипаж должен иметь возможность покинуть место запуска в течение 5 минут.

Ожидалось, что стоимость одной ракеты составит не более 675 тысяч долларов, не учитывая цену боевой части, пусковой установки и затрат на разработку.

