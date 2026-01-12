Доллар и евро бьют новые рекорды: официальный курс валют на 13 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 12 января, - 43,08 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 36 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум - предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января - 50,17 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,31/43,34 грн/долл., а евро - 50,60/50,62 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 12 января не изменился и составил 43,38 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,80 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне также остался на прежнем уровне и составлял 50,70 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,90 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 5 копеек и составлял 43,30 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составлял 50,70 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,70 гривни, а евро - по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

