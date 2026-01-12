Пробная партия: эксперт рассказал, сколько ракет Nightfall получит Украина

Скорее всего, речь идет о совместной украинско-британской разработке, отметил Валерий Романенко.

Пока о баллистической ракете Nightfall, которую Великобритания может производить для Украины, известно немного. Поскольку речь идет о поиске фирм, которые могли бы взяться за этот проект. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Валерий Романенко - авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

"Британцы ищут несколько фирм, проводят конкурс, или просто поиск, кто смог бы в срок до полугода произвести небольшую партию этих ракет. Речь идет о 30-50 ракетах, это пробная партия", - сказал Романенко.

Он добавил, что согласно тактико-техническим требованиям, эта ракета должна иметь дальность не менее 500 километров, и боевую часть не менее 200 килограммов.

В то же время эксперт отметил, что фирмы-производители должны проанализировать эти требования и дать ответ - способны ли они обеспечить такие характеристики, или же предложить собственные варианты.

"Разработка будет, как я понимаю, либо это чисто украинский проект, либо совместный проект с британскими учеными. Было сказано, что разработка велась совместно с британскими учеными, но речь шла, судя по всему, не о всем изделии, не о всей ракете, а об отдельных составляющих. Возможно, двигатели, навигационная система, или система наведения, или что-то другое", - отметил Романенко.

Он также отметил, что разработка баллистической ракеты для Европы является довольно нетрадиционной. Поскольку большинство дальнобойных средств поражения в Европе - это крылатые ракеты. На вопрос, возможно ли, чтобы Великобритания совместно с Украиной разработала первую партию таких ракет уже в течение полугода, эксперт пояснил:

"Это ракета малой дальности, ее можно сравнить с ATACMS. И некоторые компоненты, например, систему для наведения на терминальном отрезке, когда ракета уже почти вертикально падает, показывали у нас на выставках еще до войны, где-то в 2020-2021 году. У нас же тоже был Сапсан. Поэтому некоторые системы у нас проработаны, единственное необходимое обеспечение элементной базой. Чтобы то, что мы использовали, было доступно на рынке и в необходимом количестве".

Также Романенко отметил, что запускаться эта ракета сможет исключительно с земли. Поскольку Украина не имеет самолетов типа МиГ-31, которые способны пускать ракеты такого размера.

"Скорее всего планируется контейнерный пуск, поэтому я не думаю, что пусковая установка будет проблемой", - добавил аналитик.

Ракета Nightfall: что известно

Ранее о намерении Великобритании создать для Украины баллистическую ракету Nightfall сообщило издание The Sun. В сообщении говорилось о том, что страна ищет фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет для испытательных запусков по контракту на 9 миллионов фунтов стерлингов.

