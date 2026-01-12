Куда переместить 2 спички, чтобы равенство стало правильным: непростая задача

Проверьте свою внимательность и творческое мышление.

Головоломки со спичками развивают пространственное и аналитическое мышление, внимательность и умение концентрироваться на деталях. Если вы обладаете этими качествами, то вы будете щелкать такие задачи как орешки. Если же этих черт вы у себя не замечали, то решение таких головоломок – прекрасная возможность их развить.

На изображении ниже показано неправильное математическое уравнение: 90-44=10. Оно состоит из 31 спички. Ваша задача – найти и переместить две спички, чтобы преобразовать его в правильное уравнение. Для того, чтобы достигнуть успеха, вам нужно мыслить творчески и нестандартно.

Если вам удастся найти решение с первого раза, то аналитическое мышление у вас на хорошем уровне. Если же вам сложно справиться, то, просто потренируйтесь, и скорее всего, следующую головоломку уже удастся решить легче.

Видео дня

Во времени решения задачи вы не ограничены, но, конечно, чем скорее вы справитесь, тем лучше. Главное – сосредоточьтесь.

Удалось ли вам понять, какие спички нужно переместить, чтобы решить уравнение? Если нет, не волнуйтесь, это сложная задача.

Решение приведено ниже, вместе с двумя важными шагами, необходимыми для получения правильного уравнения.

Из картинки видно, что число 90 нужно превратить в 60, переместив вертикальную спичку сверху вниз. А число 10 нужно превратить в 16, переместив вертикальную спичку горизонтально. В результате получается 60-44=16.

Хотите еще интересную головоломку? Тогда попробуйте найти на картинке слово "ракета" за 10 секунд - вам потребуется вся ваша внимательность.

Вас также могут заинтересовать новости: