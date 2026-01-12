Украинская сталь рискует потерять позиции: главные проблемы - СВАМ и засилье китайской продукции

По оценке аналитиков, в 2025 году выпуск стали в Украине может сократиться на 4-5%, до 7,2-7,3 млн т против 7,6 млн т годом ранее.

Украинская металлургия достигла предела восстановления в военных условиях и входит в 2026 год с высокими рисками сокращения производства - из-за CBAM, торговых ограничений ЕС, конкуренции с Китаем и энергетических проблем. Об этом говорится в прогнозе GMK Center по развитию сталелитейной промышленности.

По оценке аналитиков, в 2025 году выпуск стали в Украине может сократиться на 4-5%, до 7,2-7,3 млн т против 7,6 млн т годом ранее. Это станет первым существенным падением производства после начала полномасштабной войны: в 2023 году отрасль стабилизировалась, а в 2024-м даже демонстрировала восстановительный рост. Текущая динамика свидетельствует, что металлургия достигла "потолка" возможностей в нынешних условиях.

Ключевой проблемой остается экспорт: в 2025 году украинские производители работали в условиях агрессивной экспансии Китая, экспорт стали из которого за 10 месяцев вырос на 13%. Это привело к падению мировых цен: плоский прокат из Турции подешевел на 10%, арматура - на 6%. Для украинских компаний, имеющих высокие затраты на энергоносители, логистику и импортный коксующийся уголь, это существенно ухудшило конкурентоспособность.

Видео дня

Экспорт полуфабрикатов из Украины в 2025 году сократился на 31%. Украинские производители были вынуждены покинуть рынки MENA и Южной Америки, потеряв около 400 тыс. т экспорта. В результате зависимость от Евросоюза резко возросла: за 11 месяцев 2025 года доля ЕС в экспорте готовой стальной продукции Украины достигла 81%, а с учетом полуфабрикатов - 78%. Это делает отрасль чрезвычайно уязвимой к любым регуляторным решениям Брюсселя.

Одним из главных вызовов 2026 года станет полноценное применение механизма CBAM. По оценке GMK Center, он уже действует как технический барьер для импорта: неопределенность с параметрами углеродной интенсивности и верификацией фактических выбросов заставила европейских покупателей более осторожно относиться к украинской продукции.

В случае, если Украина не получит временного исключения из-под действия CBAM из-за военного положения, отрасль может потерять экспорт длинномерного проката, квадратной заготовки и часть экспорта чугуна в ЕС. Это, по оценке аналитиков, может привести к остановке 2-3 доменных печей из семи, работающих в настоящее время.

На внутреннем уровне отрасль сталкивается с операционными ограничениями, а ситуацию ухудшают регулярные атаки РФ на энергетическую и портовую инфраструктуру. Поставки электроэнергии остаются ограниченными, а перспективы морской логистики по Черному морю в 2026 году также остаются под вопросом.

По базовому сценарию GMK Center, в 2026 году выпуск стали в Украине составит около 7,2 млн т, что означает нейтральную динамику по сравнению с 2025 годом и фактически максимальный возможный уровень в текущих условиях. Без завершения войны, восстановления логистики и смягчения регуляторного давления со стороны ЕС украинская сталелитейная отрасль рискует войти в период длительной стагнации, когда внутренний рынок не сможет полностью компенсировать потери экспорта.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий и грузового тарифа Укрзализныци, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: