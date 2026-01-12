Иран нашел способ массово блокировать сигнал Starlink на своей территории

Иранские специалисты нашли способ массово блокировать сигнал терминалов Starlink на территории страны. Об этом сообщает издание Iran Wire.
Отмечается, что на фоне массовых протестов по всей стране, как международные, так и внутренние сети были полностью отключены, и даже спутниковые интернет-услуги, такие как Starlink, резко прекратились.
"Несмотря на сообщения о том, что в Иране работают десятки тысяч устройств Starlink, отключение сигнала также коснулось спутниковой связи", - пишет издание.
Интернет-исследователь Амир Рашиди рассказал IranWire, что с началом общенациональных протестов были обнаружены сигналы глушения военного уровня, направленные на спутники Starlink. По его словам, около 30% восходящего и нисходящего трафика Starlink было прервано, впоследствии этот показатель вырос до более 80%.
Рашиди сказал, что такого рода помехи, вызванные военным оборудованием, известным как глушилки, никогда не наблюдались за его 20 лет исследований. Он добавил, что используемая технология является очень сложной и военного класса, и, вероятно, была поставлена правительству Россией или Китаем, если не была разработана собственными силами.
Также в издании добавили, что поскольку глушилки широко распространены по всей стране, уровень обслуживания Starlink зависит от местоположения: в некоторых районах связь относительно лучше, в других – намного хуже.
"Согласно последним оценкам, количество абонентов Starlink в Иране достигло примерно 40 000–50 000 человек. Даже во время двенадцатидневного отключения интернета в Иране летом 2025 года – во время ирано-израильской войны – некоторым пользователям удавалось получить доступ к нецензурированному интернету через этот спутниковый сервис", – говорится в материале.
Протесты в Иране – что известно
Как сообщал УНИАН, протесты в Иране продолжаются уже две недели, демонстранты заполонили улицы Тегерана и второго повеличине города страны Мешхеда, число погибших превысило сотню человек. В то же время, власти страны предостерегли США и Израиль от вмешательства в ситуацию, пригрозив ответным ударом.
Из-за отключения интернета и телефонной связи в Иране оценить масштабы демонстраций из-за рубежа достаточно сложно. За рубежом опасаются, что информационная блокада подтолкнет сторонников жесткой линии в иранских службах безопасности к кровавым репрессиям.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, заявив о "свободе" Ирана и о том, что "США готовы "помочь".