Можно ли включать кондиционер в мороз и сколько он 'ест' света: объяснение мастера

По словам специалиста, кондиционер - это не нагревательное устройство.

Большинство украинцев до сих пор считают кондиционер исключительно летним прибором, однако на самом деле современные модели могут эффективно заменять обогреватели даже зимой - но только при определенных условиях. Мастер по климатическому обслуживанию компании AirPro Алексей Жабин рассказал УНИАН, почему кондиционер греет лучше масляного радиатора, когда он начинает "потреблять" больше электроэнергии и при каких морозах его лучше не включать.

Как работает кондиционер зимой

По словам специалиста, многие потребители путают технические понятия. Очень часто можно услышать запрос: "Мне нужен инверторный кондиционер, чтобы обогреваться зимой", но это не совсем корректно. Инверторный кондиционер - это прибор с электронным, "умным" управлением компрессором, который меняет частоту его оборотов. Благодаря этому регулируется производительность и снижается потребление электроэнергии.

Зато за возможность работать на обогрев отвечает функция тепловой помпы. Стоит отметить, что на современном рынке бытовых кондиционеров модели без этой опции встречаются крайне редко.

Сама же инверторная технология была разработана японскими инженерами для того, чтобы избежать пусковых токов при запуске компрессора, ведь именно они создают значительную нагрузку на электросеть.

"Думаю, многие видели, что при включении электрочайника в доме с плохой проводкой мигает свет - это и есть просадка напряжения, так же работали кондиционеры неинверторного типа, так называемые старт-стопы. Как оказалось позже, инверторные кондиционеры более экономичны и комфортны в использовании для людей, чем старт-стопы", - пояснил он.

Итак, кондиционер - это не нагревательное устройство, в нем нет никаких теней и т. п., а функция нагрева реализована за счет физического свойства хладагента (фреона), а именно переноса тепла с улицы в дом, пояснил Алексей Жабин.

"Казалось бы, что зимой на улице нет тепла, но это не так. Учитывая, что фреон во внешнем блоке кондиционера имеет температуру от -15°С до -30°С, то при 0°С или +5°С на улице, он там нагревается, и это тепло переносится внутрь здания через внутренний блок кондиционера", - отмечает мастер.

Сколько электроэнергии потребляет кондиционер на обогрев? И что выгоднее - кондиционер или обогреватель?

Энергопотребление кондиционера напрямую зависит от температуры воздуха на улице. Для сравнения: масляный обогреватель всегда работает по простому принципу - из 1 кВт потребленной электроэнергии он дает 1 кВт тепла. Кондиционер же, работающий как тепловая помпа, при благоприятных условиях способен обеспечить значительно более высокую эффективность - до 4 кВт тепла из того же 1 кВт электроэнергии, рассказывает эксперт.

"Эту разницу объясняет коэффициент тепловой эффективности (COP). В современных инверторных кондиционерах при температуре около +5 °C он составляет примерно 1:4. Однако с понижением температуры эффективность уменьшается: при -17 °C показатель падает до 1:1, то есть кондиционер уже работает так же, как обычный электрообогреватель. При еще более низких температурах COP становится меньше единицы, и использование кондиционера при наличии других источников тепла теряет смысл", - добавляет он.

Именно поэтому большинство производителей ограничивают работу кондиционеров на обогрев отметкой до -15 °C. Помимо снижения эффективности, сильный мороз может негативно влиять и на ресурс компрессора: масло внутри загустевает и не обеспечивает надлежащего смазывания, что повышает риск износа оборудования.

Можно ли пользоваться кондиционером зимой и в мороз?

Специалист привел правила для различных бытовых кондиционеров:

Инверторный кондиционер на фреоне R-410 или R-32 разрешено использовать до -15 °С;

Неинверторный кондиционер на фреоне R-410 или R-32 разрешено использовать до -5°С - это связано с отсутствием электронного (умного) слежения за параметрами системы;

Старый кондиционер более 15 лет на фреоне R-22 разрешено использовать до 0°С - это связано с другим типом масла в компрессоре, которое сильно загустевает при температуре ниже 0°С, добавил Алексей Жабин.

