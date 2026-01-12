Максимально используют погоду: офицер объяснил, как россияне изменили тактику

Раньше враг бросал для прорыва технику, а теперь это пешее передвижение.

Российские оккупанты пытаются максимально использовать плохие погодные условия и осуществляют активные перемещения подразделений по линии боевого столкновения (ЛБС). Об этом в Telegram написал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

При этом он отмечает, что россияне изменили тактику и теперь не бросают на прорыв большое количество техники, а посылают на штурм пехоту.

"Если 2 года назад для обеспечения прорыва обороны нужно было при плохой погоде (и то не всегда) отправлять колонны из десятков единиц техники + десант, то сейчас эти колонны просто не доезжают до ЛБЗ. Поэтому враг делает акцент на пешем передвижении пехоты к переднему краю, осуществлении пехотных штурмов и проникновении сквозь позиции Сил обороны Украины, в связи с тем, что нынешние полосы обороны каждой из сторон не являются чем-то сплошным", - отмечает защитник.

В комментариях к сообщению отмечают, что такая ситуация требует от СОУ еще большей плотности минирования, усиления средств РЭБ и круглосуточного мониторинга с помощью тепловизионной оптики, чтобы выявлять движение пехоты на ранних этапах.

Как сообщал УНИАН, высокопоставленный представитель министерства обороны страны сообщал, что небольшие российские диверсионные группы используют плохую погоду, чтобы проникнуть за украинские линии и создать серьезные проблемы для украинских войск.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам инноваций Юрий Мироненко отметил, что дроны отвечают за удары по примерно 90% всех целей на фронте и сделали крупномасштабные бронетанковые атаки очень сложными.

При этом он отмечает, что одних БПЛА недостаточно, чтобы удержать линию и остановить прорыв армии РФ. По его словам, густой туман и другие неблагоприятные погодные условия создают идеальное прикрытие для российских тактик проникновения.

