Россияне сбрасывают с 'Шахедов' противотанковые мины: эксперт объяснил замысел врага

Это расчет на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать к "Шахеду" и взорвется.

В разных уголках Украины фиксируются случаи сбрасывания "Шахедами" мин ПТМ-3. Они имеют магнитный детонатор. Об этом заявил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"В разных частях страны фиксируем случаи сброса "Шахедами" мин ПТМ-3. Где-то это просто минирование определенных участков на земле, а часто это минирование мест рядом с точкой падения "Шахеда", - отметил он.

По словам эксперта, это расчет на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать к "Шахеду" и подорвется. Также "Флеш" рассказал, что мина имеет магнитный детонатор и квадратную форму.

"О таких фактах сброса мин с "Шахедов" мы знаем давно. Что изменилось? Почему они активизировались? Глубокий снег! Если раньше мины находили визуально, теперь их не видно. Могу рекомендовать не приближаться к "Шахеду" на автомобиле, особенно по траектории его падения", - заявил он.

Эксперт также показал фото внешнего вида контейнера с миной на борту "Шахеда".

Могут ли "Шахеды" падать из-за обледенения

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт рассказал, что "Шахеды" могут покрываться льдом и падать из-за низкой температуры, но для этого нужно, чтобы сложился ряд факторов. В частности, по словам "Флеша", это высокая влажность или дождь, резкий перепад температуры в воздухе с плюса на минус.

В то же время он отметил, что существует зимняя версия "Шахеда", которая предусматривает обогрев в полете части внутренних элементов. Впрочем, по словам эксперта, обогрева внешнего корпуса у "Шахеда" нет, поэтому он может покрыться льдом.

