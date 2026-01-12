Оружие запугивания, которое не работает: эксперт назвал ключевые проблемы 'Орешника'

Российская ракета "Орешник" может давать военный результат исключительно в виде ядерного оружия. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве.
"Условно вылететь в Соединенные Штаты, в космосе разделиться на 36 боевых частей и разлететься по всем основным точкам на территории Соединенных Штатов. Стрелять по Львову или Днепру 36 головками в условиях, когда эта ракета стоит 50 млн долларов? Посмотрите, что они в ту же ночь сделали за 12 млн долларов за счет ударных дронов Шахед. Мы до сих пор сидим без света и без тепла", – сказал Храпчинский.
Он отметил, что "Орешник" – это оружие для запугивания, которое уже не работает. По словам эксперта, эту ракету может перехватить любая система ПВО, которая работает вне атмосферы.
"Эти 13 000 км, которые начали рассказывать о скорости этой ракеты, это баллистическая траектория. И эта скорость только на термальной части захода на цель. И давайте заметим, какой промах был все же по удару этой ракеты", – добавил Храпчинский.
Эксперт объяснил, что РФ собрала "Орешник" из остатков своих межконтинентальных баллистических ракет со времен холодной войны. И использовали ее для того, чтобы запугать весь мир.
"В то время, когда можно сделать 12 фур с FPV дронами, которые завалят всю вашу стратегическую авиацию", – отметил Храпчинский.
Российский "Орешник": что известно
Ранее аналитики из Института изучения войны отметили, что РФ нанесла удар "Орешником" по Львову для того, чтобы отпугнуть западные страны от оказания военной поддержки Украине. В частности, поводом могло стать желание "Коалиции желающих" отправить западные войска в Украину.
Между тем главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков ранее заявил, что у Украины нет средств противодействия "Орешнику". По его словам, теоретически "Орешник" можно сбить корабельными ракетами Standard Missile 3 и израильской системой противоракетной обороны Arrow 3.