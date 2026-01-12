6 ювелирных трендов зимы 2026, которые стоит попробовать уже сейчас

Пора доставать бабушкины броши.

О "тихой роскоши" в 2026 году говорят все реже, ведь ее постепенно вытесняют максимализм и персонализация образов.

Как рассказали Real Simple стилисты, именно это и отражают главные ювелирные тренды этой зимы. На первый план выходят заметные, смелые, а иногда даже ностальгические аксессуары. Издание выделило шесть главных украшений, которые точно будут в моде в этом сезоне:

1. Украшения из бисера

Бисер возвращается, но на этот раз без инфантильности. В 2026 году дизайнеры и стилисты делают ставку на многослойные бусы, браслеты и серьги из бисера, которые выглядят продуманно и выразительно. Такие украшения легко интегрируются даже в сдержанные образы и позволяют добавить цвета и характера без лишней театральности.

2. Массивные серебряные украшения

Большие серебряные кольца, браслеты, серьги и цепи стали одним из самых заметных трендов сезона. Массивное серебро хорошо сочетается как с минималистичной одеждой, так и с более сложными силуэтами. Это тренд, который одинаково подходит и новичкам в моде, и тем, кто давно экспериментирует со стилем.

3. Броши "как у бабушки"

Когда-то броши считались устаревшими, но именно эта репутация сделала их идеальным трендом для возвращения. Зимой 2026 года броши снова актуальны - как винтажные, так и современные интерпретации. Их носят не только на лацканах пальто, но и на плече, воротнике свитера, шарфах или даже в волосах. Такое украшение сразу добавит вашему образу индивидуальности.

4. Микс металлов

Правило "не сочетать золото и серебро" окончательно теряет актуальность. В 2026 году смешивание металлов уже не ошибка, а стильный прием. Главное не слишком все продумывать, позволив себе экспериментировать.

5. Яркие драгоценные камни

Спрос на цвет растет, и это ощутимо в ювелирных трендах. Сапфиры, рубины, изумруды, аметисты все чаще появляются в кольцах, серьгах и ожерельях, ведь они добавляют образу глубины и уникальности. Самый простой способ носить их - сочетать с нейтральной одеждой или использовать как цветовой акцент, поддерживающий палитру наряда.

6. Акцентные часы

После лет доминирования фитнес-трекеров классические часы снова возвращаются в моду. В тренде как изящные модели с камнями, так и массивные винтажные часы. Стилисты советуют строить образ вокруг часов: либо оставлять их единственным украшением, либо сочетать с деликатными браслетами.

