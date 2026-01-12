Украинские ракеты-перехватчики могут интегрировать в NASAMS: что известно

Обе страны активно работают над улучшением возможностей систем ПВО.

Системы противовоздушной обороны NASAMS используют дорогостоящие ракеты, которых в целом имеется в наличии не так много. Поэтому оборонные компании Норвегии и Украины начали развивать возможность интеграции более дешевых, но эффективных украинских ракет-перехватчиков для применения системами NASAMS.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Глава МИД Норвегии отметил, что сегодня состоялась полезная встреча с представителями некоторых ведущих украинских оборонных компаний.

"У нас есть все более тесное партнерство между ведущими норвежскими и ведущими украинскими компаниями в разработке систем противовоздушной обороны, что обеспечивает вам лучший доступ к эффективным, менее дорогостоящим и большим объемам ракет-перехватчиков, а также к разработке передового дальнобойного оружия, которое является чрезвычайно полезным и необходимым именно сейчас", - подчеркнул Эйде.

Подробности совместного развития ПВО

"Что касается ракет, то мы действительно интенсивно работаем над тем, чтобы обеспечить больше боеприпасов, больше ракет сейчас, что является насущной потребностью, и чтобы развивать это партнерство, о котором я упоминал, между очень способными украинскими производителями оборонной продукции, чтобы интегрировать их перехватчики или их эффекторы [исполнительные устройства] в систему NASAMS, чтобы мы могли иметь менее дорогостоящее, но большее количество качественного оружия", - подчеркнул Эйде.

Он добавил, что проблема заключается в том, что обычные ракеты, которые используются сейчас, являются дорогими и их немного.

"Поэтому нам нужно больше типов ракет, которые можно использовать, например, для NASAMS, и в этом направлении есть некоторые очень перспективные разработки", - добавил Эйде.

Украина и Норвегия - совместные проекты

Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года стало известно, что норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла свой офис в Киеве и начала работать над двумя стратегически важными направлениями. Речь идет о зенитных ракетах нового поколения для NASAMS и беспилотных морских платформах с боевыми модулями.

