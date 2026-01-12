В Европе из-за экстремальных морозов заблокированы тысячи туристов: где ситуация самая сложная

Аэропорт Киттиля в финской Лапландии вынужденно прекратил работу.

Тысячи туристов на территории Европы оказались в ловушке, в частности на севере Финляндии, после того, как из-за экстремальных морозов были отменены авиарейсы из аэропорта Киттиля.

Как пишет Sky News, в воскресенье утром температура воздуха в районе аэропорта опустилась до -37 °C. Такие показатели удерживались в течение нескольких дней, что сделало невозможным обработку самолетов против обледенения и нормальное выполнение аэропортовых операций.

Отмечается, что аэропорт Киттиля расположен в финской Лапландии - малонаселенном северном регионе страны, популярном среди туристов зимой. Среди заблокированных пассажиров - граждане Великобритании. У них есть шанс вернуться домой в понедельник после обеда: запланированы рейсы в Манчестер и Лондон. Впрочем, по прогнозам Метеорологической службы, температура в это время все еще будет составлять около -28 °C, что может снова осложнить ситуацию.

"Хотя финны привыкли к суровым зимам, в этом году морозы оказались значительно сильнее обычных и затронули большие территории северной, центральной и восточной Европы. Сильные снегопады, порывистый ветер и гололедица сделали передвижение опасным во многих странах континента", - говорится в статье.

Также в Германии из-за интенсивных снегопадов железнодорожный оператор Deutsche Bahn в воскресенье полностью остановил движение поездов на севере страны. Пассажиры столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов.

О тысячах туристов, оказавшихся заблокированными в разных странах Европы, также сообщает The Independent:

"Сильные снегопады, порывистый ветер и гололедица серьезно затруднили движение во многих европейских странах... В странах Балтии - Эстонии и Литве - водителей призвали отложить все неважные поездки из-за ожидаемых метелей. В соседней Латвии объявили снежное предупреждение для западных регионов".

Ситуация во Франции, Великобритании, Чехии, Германии

Сообщается, что во Франции северо-западные районы пострадали от сильных ветров шторма Горетти, который также вызвал перебои в работе транспорта в Великобритании. Серьезных разрушений не зафиксировали, однако в пятницу днем без электроснабжения оставались около 320 тысяч домохозяйств, преимущественно в Нормандии. Метеослужба Meteo-France заранее призвала жителей оставаться дома.

В Чехии грузовики на несколько часов заблокировали важную автомагистраль, ведущую из Праги в Германию, вблизи границы. В самой чешской столице в отдельных районах был полностью остановлен общественный транспорт.

В Германии сильные снегопады и ветер парализовали не только железную дорогу, но и автобусное сообщение во многих регионах, а школы в отдельных районах оставались закрытыми. Непогода привела и к человеческим жертвам: в Баварии два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей после того, как одна из машин занесло. В Верхнем Пфальце водитель погиб, когда его автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево, сообщает агентство dpa.

На побережье Северного моря в федеральной земле Нижняя Саксония паромное сообщение практически прекратилось. Из-за сильного восточного ветра несколько островов стали недоступными для судов.

Из-за снегопадов туристы ночевали в спортзалах

Напомним, во французских Альпах сотням туристов пришлось ночевать в спортивных залах из-за сложных погодных условий и перекрытых дорог. В частности, в ночь с субботы на воскресенье около 800 человек разместили в трех спортзалах города Мутье - ключевого транспортного узла на пути к популярным горнолыжным курортам региона. Сейчас там погодные условия улучшились, дороги расчистили и движение было полностью восстановлено.

