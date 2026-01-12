Apple в сентябре выпустит совершенно новый iPhone: что о нем известно

По последним данным, компания планирует представить свой первый складной смартфон уже в сентябре 2026 года.

Apple готовит дебют на рынке складных смартфонов: обновленная дорожная карта компании предусматривает выпуск первого складного iPhone уже в сентябре 2026 года. Производство гибких панелей займется Samsung Display, а первая партия составит около 9 млн штук, сообщают источники из Кореи.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного устройства. Аналитики ожидают, что выход Купертино на рынок раскладушке станет переломным для сегмента моментом. По прогнозу, в первый год компания займет 22% рынка. Сегодня безоговорочным лидером остается Samsung с долей в 64%.

Компания не спешила с выпуском складного iPhone, потому что ждала, пока технология "созреет", сосредоточившись на идеальном экране без заметной складки. И, как показала выставка CES 2026, компании наконец-то удалось решить проблему видимости складки на месте сгиба экрана.

Если верить утечкам, то в раскладном состоянии у iPhone Fold будет экран 7,8 дюймов. В сложенном состоянии он будет 9 мм в толщину, а в разложенном – 4,5 мм. Инсайдеры описывает смартфон как "два iPhone Air, расположенных бок о бок".

Также устройство оснастят четырьмя камерами (фронтальной, внутренней и двумя основными), вместо Face ID у него будет Touch ID в боковой кнопке, а вместо физического лотка для "симки" – eSIM. По разным оценкам, складной iPhone может стоить от 2000 до 2400 долларов – вероятно, ближе к верхней границе.

Возможно, как-то так будут выглядеть складной iPhone

Дата официальной презентации складного iPhone пока не подтверждена, но источник подчеркивает, что ориентиром является сентябрь 2026 года. Вместе с iPhone Fold должны представить iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а обычный iPhone 18 выйдет только в 2027-м.

Меж тем конкуренты из Samsung ранее представили свой первый смартфон с тремя экранами – и несмотря на внушительный ценник $2400 новинку быстро раскупили. На глобальном рынке устройство появится в начале 2026 года.

