76-летняя Мерил Стрип готовится во второй раз выйти замуж, - СМИ

Избранником актрисы является известный комик.

Легендарная голливудская актриса Мерил Стрип ("Мосты округа Мэдисон", "Дьявол носит Prada") и известный комик Мартин Шорт могут быть на пути к свадьбе.

Об этом пишет Radar Online со ссылкой на источники. Слухи об их романе появились еще в январе прошлого года, а уже в ноябре они вместе посетили постановку "This World of Tomorrow" на Off-Broadway в Нью-Йорке. По словам одного из инсайдеров, Стрип по-настоящему влюблена:

"Друзья шепчутся, что следующим шагом будет свадьба. Мартин умный и, конечно, очень смешной. Он заставляет ее смеяться - а чувство юмора очень привлекательно".

Для обоих знаменитостей это станет вторым браком. 76-летняя Мерил Стрип открыла сердце для любви после тайного разрыва с мужем Дон Гаммером более шести лет назад. Мартин Шорт, которому 75 лет, потерял жену Нэнси Долман в 2010 году из-за рака яичников.

"Пожалуй, ни один из них никогда не представлял, что снова найдет любовь на этом этапе жизни. Они выглядят как два подростка в старшей школе. Это очень мило", - добавил источник.

