Министерство торговли США отозвало правило, которое было предложено в октябре прошлого года.

США отменили запрет на импорт китайских дронов, введенный в декабре 2025 года. Такое решение приняло американское правительство, сообщает Defence Blog.

Отмечается, что Министерство торговли США направило проект соответствующего правила в Белый дом 8 октября, но отозвало его в прошлый четверг.

Инициатива по запрету китайских БПЛА была представлена в сентябре как часть усилий по защите цепочек поставок информационных и коммуникационных технологий от рисков, связанных с китайскими производителями дронов.

"Это решение подчеркивает стремление президента Трампа сохранить торговую рамку, согласованную им и президентом Си в октябре, и обеспечить дружескую атмосферу", - пояснил старший советник Международной кризисной группы Али Вайн.

В издании напомнили, что в конце декабря 2025 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла решение запретить импорт и продажу новых моделей дронов иностранного производства, включая популярные китайские бренды DJI и Autel, из-за "неприемлемых рисков для национальной безопасности". По решению FCC, новые модели беспилотников и запчасти от иностранных производителей не могут получить необходимую сертификацию.

По мнению американских регуляторов, такие системы представляют риск для безопасности граждан США. Запрет не касается дронов, которые уже были приобретены и используются на территории страны.

Регулятор мотивировал этот шаг защитой критической инфраструктуры и воздушного пространства США, в частности в контексте подготовки к крупным международным мероприятиям 2026-2028 годов, когда возрастают риски несанкционированного использования беспилотных систем.

Из-за этого решения Министерство торговли КНР призвало Вашингтон немедленно исключить иностранные дроны из списка "Covered List", назвав решение ошибочным и наносящим ущерб законным интересам китайских предприятий.

Кроме того, китайские производители, в частности DJI, выразили разочарование решением FCC. Они подчеркивают отсутствие открытых доказательств угроз, которые могли бы обосновать ограничения, и обвинили американскую сторону в протекционизме и нечетких критериях оценки безопасности.

США хотят бороться с зависимостью от Китая в области поставок минералов - что известно

Как сообщалось, США намерены призвать страны "Большой семерки" и другие государства активнее бороться с зависимостью от Китая в области поставок важнейших минералов. Глава американского Минфина в понедельник, 12 января, проведет встречу с министрами финансов или кабинета министров из стран G7, Европейского союза, Австралии, Индии, Южной Кореи и Мексики по этому поводу.

Министр финансов Скотт Бессент настаивает на проведении отдельной встречи по этому вопросу с момента саммита лидеров G7 в Канаде в июне 2025 года, где он выступил с докладом о редкоземельных элементах перед присутствующими главами государств из США, Великобритании, Японии, Канады, Германии, Франции, Италии и ЕС.

Лидеры согласовали на саммите план действий по обеспечению безопасности цепочек поставок и стимулированию экономики.

По данным Международного энергетического агентства, Китай доминирует в цепочке поставок важных минералов, перерабатывая от 47% до 87% меди, лития, кобальта, графита и редкоземельных элементов. Они используются в оборонных технологиях, полупроводниках, компонентах возобновляемых источников энергии, батареях и процессах переработки.

