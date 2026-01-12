Россия накопила более 70 вертолетов на авиабазе 'гробов' в Сызрани

С 2022 года там появился 31 новый борт.

Россияне накопили 71 вертолет Ми-8 и Ми-24/35 на вертолетной авиабазе в Сызрани, где хранят так называемые "гробы" – непригодные к полетам борты.

Спутниковые снимки опубликовал OSINT-аналитик The Military Watch на своей странице в X.

"В Сызране по состоянию на 23.10.2021 было 40 демонтированных вертолетов, 43 по состоянию на 02.06.2022, 60 по состоянию на 16.10.2022, 61 по состоянию на 31.05.2023. 17.09.2024 было демонтировано 66 вертолетов, а 07.05.2025 – 71. Мы видим, что количество вертолетов на хранении увеличивается, скорее всего, из-за окончания срока службы", - говорят аналитики.

Как пишет издание "Милитарный", вероятно, это вертолеты, у которых закончился ресурс, или те, которые были выведены из строя во время боевых действий. Возможно, их используют как источник запчастей для поддержания имеющегося парка.

Отмечается, что часть вертолетов находится в частично разобранном состоянии, что подтверждает это предположение. В 2023 году стало известно, что Россия просила вернуть более сотни ранее проданных двигателей из Египта, Пакистана, Беларуси и Бразилии.

В апреле 2022 года российская делегация прибыла в Каир и провела переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси о возвращении 150 двигателей для Ми-17, которые ранее были проданы стране. По итогам переговоров ожидалось, что двигатели вернутся в РФ в декабре 2023 года.

"Количество вертолетов Ми-8 на вооружении Воздушно-космических сил России оценивается примерно в 300 единиц. В то же время реальный парк значительно больше. Эти машины также эксплуатируются другими силовыми и государственными структурами – ФСБ, Пограничной службой ФСБ, Росгвардией и рядом федеральных министерств", – пояснили эксперты.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины и американская Bell Textron подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся развития промышленного сотрудничества в сфере авиации.

В Bell Textron выразили готовность развивать в Украине собственную производственную базу для сборки, технического обслуживания и ремонта вертолетов. Таким образом, была заложена основа для создания новых производственных и сервисных мощностей.

Bell Textron начнет подготовку к локализации производства, откроет представительство в Украине и создаст центр конечной сборки и испытаний (FACO).

