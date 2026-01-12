Археологи нашли монеты возрастом 2000 лет: о чем они 'говорят'

Исследователи утверждают, что находка свидетельствует о том, что регион использовался для торговли.

В пакистанском Равалпинди археологи сделали крупное историческое открытие: были найдены монеты Кушанской династии возрастом 2000 лет. Об этом пишет wionews.

Отмечается, что также они обнаружили фрагменты лазурита, ценного полудрагоценного камня, на кургане Бхир недалеко от Таксилы. Монеты относятся ко времени правления царя Васудевы, одного из последних великих правителей Кушанской династии, а фрагменты камней - к гораздо более раннему периоду.

Исследователи утверждают, что находка свидетельствует о том, что регион использовался для торговли и играл важную роль в нашей эре. Археологи, проводившие раскопки на этом месте, обнаружили бронзовые монеты вместе с лазуритом. По их словам, камни относятся к VI веку до н.э., а монеты - ко II веку н.э. Кушанская империя процветала между I и III веками н.э., что подтверждает принадлежность монет той же династии.

Важно, что монеты были подвергнуты научному анализу для получения более подробной информации о них. Изображения императора Васудевы, считающегося последним великим правителем Кушанской империи, были обнаружены на монетах после научного датирования и нумизматического анализа. На одной стороне монеты изображен он, а на другой - женское религиозное божество.

Ученые считают, что эпоха Кушанской империи способствовала распространению множества религий, что подтверждается изображением на монете. Правители покровительствовали различным вероисповеданиям в этот период, как показывают исторические записи. Найденные ранее кушанские монеты содержали изображения из индийской, иранской, греческой и буддийской традиций, демонстрируя широкий теологический кругозор империи.

По мнению исследователей, наличие лазурита в Таксиле доказывает, что регион был частью сетей дальней торговли через Центральную и Южную Азию. Таксила была связана со столицей Маурьев Паталипутрой (Патна, Бихар) древней "Королевской дорогой". В статье сказано:

"Это означает, что между регионами происходили торговля и культурный обмен. Однако монеты, относящиеся исключительно к Таксиле, в Бихаре не были найдены. В целом, они доказывают религиозный плюрализм и политическое и экономическое значение Таксилы при Кушанах".

Важно, что археологические данные также показывают, что Таксила превратилась в крупный административный центр при таких правителях, как Канишка Великий. Более того, царство способствовало развитию буддизма, торговли и гандхарского искусства, сочетая греческое, персидское, римское и индийское влияние.

