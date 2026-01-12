Энергетики работают в условиях обледенения: Свириденко рассказала, где сложнее всего со светом

По всей стране развернуто более 7000 "пунктов несокрушимости".

Самая сложная ситуация с электричеством в Украине остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском районах.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, температур ниже -10°C, обледенения оборудования и линий электропередач.

"Отдельный фокус - восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача - восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов", - написала она в Telegram.

Премьер отметила, что критическая инфраструктура работает бесперебойно, и по всей стране развернуто более 7000 "пунктов несокрушимости". Движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника. Также она сообщила, что органы местной власти организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах.

Заместитель министра энергетики Роман Андарак сообщил, что российские войска в ночь на 12 января нанесли очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки временно остались без электроснабжения жители семи областей - Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской.

По словам члена энергетического комитета парламента Сергея Нагорняка, поврежденное в результате обстрела РФ в ночь на 9 января оборудование на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве до сих пор не удалось починить.

