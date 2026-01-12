В ряде областей ввели аварийные отключения света: где не действуют графики

В Минэнерго не называют сроки возвращения всего Киева к плановым отключениям.

В ряде регионов Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами и непогодой, применены аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".

"Опубликованные ранее облэнерго графики почасовых отключений электроэнергии в этих областях не действуют", - напомнили диспетчеры энергосистемы.

Как сообщили в Харьковоблэнерго, аварийные отключения, в частности, применены в Харькове и Харьковской области.

Экстренные отключения также действуют в Одесской и Донецкой областях, а также частично в Киеве. Аварийные отключения применяются на Левобережье и частично на правом берегу столицы, сообщил во время брифинга заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Он не назвал ориентировочный срок возвращения всех районов Киева к графикам планового отключения электроэнергии, отметив, что "продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений".

Кроме того, по данным ДТЭК, экстренные отключения до сих пор применяются на территории Броварского и Бориспольского районов столичной области.

Удар России по Киеву - последние новости

В ночь на 9 января Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Киева с помощью дронов и ракет, в результате чего у части жителей столицы возникли перебои со светом, водой и теплом.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за последствий атаки РФ без тепла временно осталась более половины домов. Также на всей территории столицы временно действовали экстренные отключения

10 января премьер Юлия Свириденко сообщила, что правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений.

