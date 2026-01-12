Сырский, Буданов и Ширяев - лидеры публикаций в западных СМИ в 2025 году

Согласно данным аналитиков, Герой Украины, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал бесспорным лидером (45 публикаций), в частности BBC, The New York Times, The Guardian, Reuters.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник ГУР в 2025 году Кирилл Буданов и командир 225-го ОШП Олег Ширяев стали героями наибольшего количества публикаций в западных СМИ среди украинских военных в 2025 году.

Об этом свидетельствуют результаты мониторингового исследования Института социально-политического проектирования "ДИАЛОГ", эксперты которого проанализировали упоминания украинских военных в 30-ти самых влиятельных англоязычных глобальных медиа.

Согласно данным аналитиков, Герой Украины, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал безоговорочным лидером (45 публикаций), в том числе в BBC, The New York Times, The Guardian, Reuters.

Видео дня

"Сырский объяснял западной аудитории стратегию развития боевых действий и оперативной ситуации под Покровском и Запорожьем, а также предоставлял аргументы по эффективности ударов украинского оружия вглубь территории РФ, оценивая ущерб агрессора в миллиарды долларов", - говорится в исследовании.

Вторую позицию занял Герой Украины, начальник ГУР в 2025 году Кирилл Буданов (24 публикации) в таких изданиях как The New York Times, BBC, Reuters, Daily Mail, The Washington Post. Освещая темы геополитики и асимметричных угроз, Буданов был главным источником информации об участии войск КНДР в войне против Украины и внутренних уязвимостей кремлевского режима.

"Буданов общался с медиа на темы, выходящие за рамки классического поля боя: передачу Ираном и КНДР баллистических ракет агрессору, внутренние уязвимости кремлевского режима и геополитика. Его комментарии касались "войны будущего" и асимметричных ответов Украины. В частности, вопросы дестабилизации России изнутри. Буданов сообщал западной аудитории эксклюзивную информацию о ходе противостояния с позиции украинской разведки", - констатирует исследование.

Тройку лидеров замыкает Герой Украины, майор Олег Ширяев (21 публикация), командующий 225 ОШП, ставший голосом "окопной правды" для таких изданий как Fox News, CNN, Sky News, Independent, New York Post, The Wall Street Journal.

"Американские журналисты ищут истории реальной войны, рассказанные непосредственно с линии фронта военным, принимающим бой. Ширяев удовлетворил этот запрос, комментируя боевые столкновения на Курщине, в том числе с северокорейцами, а также в Украине. Даже когда он на Fox News обращается к президенту Трампа с призывом предоставить Tomahawk, он делает это через призму практики поля боя", - отмечают исследователи "ДИАЛОГА".

Директор Института Андрей Миселюк добавил, что "вышеупомянутые военные для западных СМИ являются ценным источником информации, поскольку Сырский формирует стратегию войны, Буданов проводит уникальные операции, а Ширяев командует полком, проявившим себя как один из наиболее эффективных подразделений на поле боя".

Кроме того, в рейтинге упоминается командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди (3 публикации), командующий объединенными силами Михаил Драпатый (2 публикации) и командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий (2 публикации), ставшие символами конкретных направлений развития армии.

Вас также могут заинтересовать новости: