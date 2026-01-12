'У него есть только одно': Трамп заявил, что у Зеленского 'не было карт с первого дня'

Он утверждает, что если бы не его вовлеченность, это могло бы перерасти в третью мировую войну.

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского "нет карт".

Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил свои февральские слова: "У тебя нет карт" - и подчеркнул, что с первого дня у Зеленского их не было. На уточнение, изменилось ли что-то сейчас, президент ответил категорично: "Нет, нет". По его мнению, единственная "карта", которая реально есть у Зеленского, - это сам Дональд Трамп.

"У него есть только одно. Если бы у него не было Дональда Трампа, это была бы полная катастрофа, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают", - сказал он в интервью The New York Times.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон делает "все, что может" и не имеет никаких сроков по поводу российско-украинской войны.

"Если мы сделаем все, что в наших силах, я просто не хотел бы увидеть войну. Для нас это не так, я думаю, если бы я не был вовлечен - я думаю, это могло бы перерасти в третью мировую войну. Все шло очень плохо, очень плохо. Этого больше не произойдет", - заявил Трамп.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин хочет заключить сделку.

"У меня были случаи, когда я уже всё решил для Путина, а Зеленский не хотел заключать сделку, что меня шокировало. Вы видели небольшой пример, сидя прямо на этом месте. Потом были случаи, когда всё было наоборот. Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это выясним", - отметил политик.

Также он ответил на вопрос, готовы ли США перевооружить Украину, если Путин отвергнет "мирный план":

"Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придётся это говорить, потому что я обязан посмотреть, смогу ли я спасти жизни. Знаете, война ничего нам не стоит. Мы зарабатываем на войне деньги сейчас, и даже после того, как Байден потратил 350 миллиардов долларов, что, я думаю, является значительной суммой, как вы знаете, я заключил сделку".

Он напомнил, что заключил с Украиной сделку по редкоземельным элементам.

"Я сказал, что хочу вернуть эти деньги, потому что Байден - дурак. Он глупый человек, и он дал вам 350 миллиардов долларов, а я сказал Украине - это одна из причин, почему он был не очень доволен мной здесь. Я сказал: "Я хочу вернуть эти деньги Америке". И я заключил сделку по редкоземельным элементам, которая может стоить намного больше. Я вернул деньги. Но этот дурак дал 350 миллиардов долларов", - заявил президент.

Трамп утверждает, что США продают оружие Украине и она платит за него полную цену.

"Я даже не продаю им. Я продаю их НАТО. И, как вы знаете, я беру от 2 до 5 процентов - у НАТО сейчас много денег. Но - я делаю это не ради этого. Я делаю это, потому что хочу видеть - я хочу спасать от 25 до 30 тысяч жизней в месяц. Я не могу в это поверить. Возьмите стадион и заполните его 35 тысячами человек, умноженными на два. Я имею в виду, это половина стадиона, большой стадион НФЛ. стадион - это половина этих людей умирает каждый месяц. Это абсурд", - добавил он.

Заявления Трампа о Путине

Ранее Трамп говорил, что необходимости задерживать российского лидера Владимира Путина, как Николаса Мадуро, не возникнет.

"Ну, я не думаю, что в этом будет необходимость. У думаю, что у нас всегда были хорошие отношения, хотя сейчас я в нем зазочарован", - сказал он.

По его словам, Европа сделала очень многое для Украины, но этого оказалось недостаточно.

