Если бы у нас были безлимитные дроны, мы бы воевали круглосуточно, - командир группы операторов БПЛА

Украинские дроны играют ключевую роль на поле боя, но без артиллерии и живой силы оборона Покровска была бы невозможна.

Украинские силы беспилотных систем в 2025 году столкнулись с жесткими ограничениями дронной войны во время боев за Покровск. Об этом рассказал сержант Дмитрий Жлуктенко, командир группы разведывательных беспилотников, для Business Insider.

По его словам, несмотря на ключевую роль дронов в современной войне, они не способны полностью заменить артиллерию и живую силу, особенно в неблагоприятных условиях.

"Конец октября стал для нас катастрофой"

После переброски под Покровск в августе 2025 года украинские операторы дронов работали круглосуточно из подземных укрытий. Однако уже в конце октября ситуация резко ухудшилась.

"Осенью в Украине туманно, с густыми и низкими облаками. Они настолько плотные, что их не видят ни тепловизоры, ни инфракрасные камеры", – пояснил Жлуктенко.

В результате многие дни разведывательные беспилотники были полностью непригодны для полетов. Этим воспользовались российские войска, которые продвигались пехотой и техникой под прикрытием облаков.

Российская тактика "жесткой математики"

Сержант отмечает, что с сентября РФ начала применять тактику постепенного наращивания штурмовых групп.

"Сначала они отправляли 10 солдат. Если не получалось – 20, потом 30. День за днем они увеличивали количество, пока мы не упирались в предел наших ресурсов", – рассказал он.

По его словам, для остановки атаки из 50 российских пехотинцев Украине нужно не менее 150 дронов плюс артиллерийская поддержка – ресурс, который не всегда был доступен.

Дроны изменили войну, но не решают все

Жлуктенко подчеркивает: дроны стали основой обороны Украины. За лето 2025 года он видел танк на поле боя только дважды, тогда как беспилотники выполняли большинство боевых задач.

Впрочем, он признает ограничения этой технологии:

"Если бы у нас было бесконечное количество дронов, мы бы воевали круглосуточно. Но их нет. Война сложная, и дроны не могут быть ее единственным решением".

По его словам, около 80% уничтожений противника осуществляются FPV-дронами, однако без дополнительных войск, артиллерии и ресурсов удерживать город вечно было невозможно.

Оператор дронов подытоживает: для эффективной обороны Украине нужны не только технологии, но и люди и огневая мощь:

"Если бы у нас было больше войск и больше разведывательных и ударных дронов, мы могли бы держаться значительно дольше. Но реальность такова, что дроны – это только часть войны".

Дроны на войне – последние новости

Как сообщал УНИАН, война – это не только боевые столкновения, но и изнурительная борьба, где ротация, длительное пребывание на передовой и постоянная угроза с воздуха формируют будни солдат и операторов дронов.

Бойцы "Волков Да Винчи" поделились с журналистами, что сейчас, вероятно, безопаснее всего перемещаться в "серую погоду", когда туман значительно ухудшает видимость для врага.

Из-за нехватки личного состава и опасности, исходящей от российских беспилотников, время, проведенное военными на передовой, становится все дольше и дольше.

