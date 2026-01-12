Если бы у нас были безлимитные дроны, мы бы воевали круглосуточно, - командир группы операторов БПЛА

Украинские силы беспилотных систем в 2025 году столкнулись с жесткими ограничениями дронной войны во время боев за Покровск. Об этом рассказал сержант Дмитрий Жлуктенко, командир группы разведывательных беспилотников, для Business Insider.
По его словам, несмотря на ключевую роль дронов в современной войне, они не способны полностью заменить артиллерию и живую силу, особенно в неблагоприятных условиях.
"Конец октября стал для нас катастрофой"
После переброски под Покровск в августе 2025 года украинские операторы дронов работали круглосуточно из подземных укрытий. Однако уже в конце октября ситуация резко ухудшилась.
"Осенью в Украине туманно, с густыми и низкими облаками. Они настолько плотные, что их не видят ни тепловизоры, ни инфракрасные камеры", – пояснил Жлуктенко.
В результате многие дни разведывательные беспилотники были полностью непригодны для полетов. Этим воспользовались российские войска, которые продвигались пехотой и техникой под прикрытием облаков.
Российская тактика "жесткой математики"
Сержант отмечает, что с сентября РФ начала применять тактику постепенного наращивания штурмовых групп.
"Сначала они отправляли 10 солдат. Если не получалось – 20, потом 30. День за днем они увеличивали количество, пока мы не упирались в предел наших ресурсов", – рассказал он.
По его словам, для остановки атаки из 50 российских пехотинцев Украине нужно не менее 150 дронов плюс артиллерийская поддержка – ресурс, который не всегда был доступен.
Дроны изменили войну, но не решают все
Жлуктенко подчеркивает: дроны стали основой обороны Украины. За лето 2025 года он видел танк на поле боя только дважды, тогда как беспилотники выполняли большинство боевых задач.
Впрочем, он признает ограничения этой технологии:
"Если бы у нас было бесконечное количество дронов, мы бы воевали круглосуточно. Но их нет. Война сложная, и дроны не могут быть ее единственным решением".
По его словам, около 80% уничтожений противника осуществляются FPV-дронами, однако без дополнительных войск, артиллерии и ресурсов удерживать город вечно было невозможно.
Оператор дронов подытоживает: для эффективной обороны Украине нужны не только технологии, но и люди и огневая мощь:
"Если бы у нас было больше войск и больше разведывательных и ударных дронов, мы могли бы держаться значительно дольше. Но реальность такова, что дроны – это только часть войны".
Дроны на войне – последние новости
Как сообщал УНИАН, война – это не только боевые столкновения, но и изнурительная борьба, где ротация, длительное пребывание на передовой и постоянная угроза с воздуха формируют будни солдат и операторов дронов.
Бойцы "Волков Да Винчи" поделились с журналистами, что сейчас, вероятно, безопаснее всего перемещаться в "серую погоду", когда туман значительно ухудшает видимость для врага.
Из-за нехватки личного состава и опасности, исходящей от российских беспилотников, время, проведенное военными на передовой, становится все дольше и дольше.