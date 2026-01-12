Длиннее 'Кадиллака': самое большое осиное гнездо в мире было найдено внутри дома (фото)

Оно составляет в длину около 7 метров.

Официально самое большое осиное гнездо было обнаружено в 1963 году на ферме в Ваймауку, Новая Зеландия. Его длина составляла 3,7 метра и диаметр 1,75 метра – это сравнимо с автомобилем с Volkswagen Golf, пишет discoverwildlife.com. Оно было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое осиное гнездо из когда-либо зарегистрированных.

Считается, что это гигантское гнездо было построено немецкими осами (Vespula germanica), которые являются неместным видом в Новой Зеландии, случайно завезенным более 80 лет назад.

Осы строят свои гнезда, смешивая древесную стружку со слюной, чтобы получить вещество, похожее на папье-маше, из которого затем формируются шестиугольные ячейки. Сначала структуры небольшие, но увеличиваются по мере добавления новых ячеек. Гнездо в Ваймауку было найдено разбитым пополам под деревом, где оно было построено.

В более холодных климатических зонах, таких как Европа, типичное гнездо немецкой осы не вырастает больше футбольного мяча. Это происходит потому, что при понижении температуры большинство ос внутри гнезда погибают. Сооружение оказывается заброшенным, и на следующий год строятся новые гнезда.

Однако в Новой Зеландии зимы мягче. Поэтому, вероятно, произошло следующее: обычная массовая гибель ос, которая должна была произойти в конце каждого лета, не случилась. Колония продолжала существовать, рабочие осы продолжали добавлять ячейки, и гнездо продолжало расти.

Однако этот результат меркнет по сравнению с другим осиным гнездом, обнаруженным в 2013 году, которое было больше, чем "Кадиллак".

Полицейских вызвали на место происшествия в заброшенном доме в Сан-Себастьян-де-Ла-Гомера на острове Тенерифе после серии звонков от обеспокоенных соседей. Там они обнаружили большое, похожее на нос сооружение, примыкающее к внутренней стене дома.

Этот гигантский экземпляр был почти семь метров в длину и, как полагают, был построен другим инвазивным видом ос, возможно, из Африки. При этом гнездо все еще было активным.

Размер и состояние этого конкретного гнезда в настоящее время не подтверждены Книгой рекордов Гиннесса, но Всемирная академия рекордов – аналогичная организация, базирующаяся в США, – заявляет, что "оно устанавливает новый мировой рекорд как самое большое осиное гнездо (в помещении)".

