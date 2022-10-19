Согласно российскому законодательству, в районах, которые попали в список, жизнь граждан кардинально изменится.

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал новые незаконные указы относительно временно оккупированных территорий Украины. В этот раз он ввел так называемое "военное положение".

Об этом пишут российские СМИ.

Российское законодательство предусматривает ряд мер при введении "военного положения".

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Что значит введение "военного положения" в России

введение военной цензуры за отправлениями и сообщениями, контроль за телефонными переговорами;

задержание граждан и транспортных средств на 30 суток;

усиление охраны общественного порядка, а также охрану военных, важных государственных и спецобъектов;

введение комендантского часа;

запрет или ограничение выезда граждан за пределы региона;

использование СМИ для "нужд обороны";

досмотр граждан, их вещей, домов и транспортных средств;

изъятие для нужд обороны имущество у организаций и граждан с компенсацией;

привлечение граждан к работам для нужд обороны, восстановлению разрушенных систем жизнеобеспечения, к борьбе с пожарами.

При этом Путин ввел "средний уровень реагирования" на территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также временно оккупированного Крыма и города Севастополь.

Что означает "средний уровень реагирования"

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

отселение жителей с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений

введение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, ограничение передвижения;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр.

контроль за объектами, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также использование их для нужд обороны.

Кроме того, президент России объявил в Южном и Центральном федеральных округах, куда входит и Москва, режим повышенной готовности

Что означает режим "повышенной готовности":

меры по территориальной и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций;

губернаторы должны удовлетворить потребностей вооруженных сил РФ;

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и спецобъектов;

власти могут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для граждан;

могут ограничивать движение транспортных средств и осуществлять их досмотр, контролировать работу объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем.

Попытка аннексии территорий Украины - что звестно

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участие в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не признают результаты фейкового голосования. Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

19 октября российский президент Владимир Путин "ввел" военное положение на оккупированных территориях в связи с "обстрелами". Под ограничения выезда и незаконный досмотр попали, в частности, жители Херсонской области.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

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