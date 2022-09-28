Среди них "глава ДНР" Денис Пушилин, "председатель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, "председатель военно-гражданской администрации" в Херсонской области Владимир Сальдо и его "заместитель" Кирилл Стремоусов.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам российского псевдореферендуму на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что Служба продолжает документировать противоправные действия организаторов и участников фейкового "референдума" на временно оккупированных территориях юга Украины.

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Так, На Донетчине подозрение от СБУ получили "глава ДНР" Денис Пушилин, "председатель Народного совета ДНР" Владимир Бидевка и "секретарь ЦИК ДНР" Радомская Елена.

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили "глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, "исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко, "председатель военно-гражданской администрации Бердянска" Александр Сауленко и "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области Галина Катющенко.

Также подозрения получили "председатель военно-гражданской администрации" Мелитопольского района" Андрей Сигута и "председатель Акимовской общины Мелитопольского района" Максим Зубарев.

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили "глава военно-гражданской администрации" в Херсонской области Владимир Сальдо, его "заместитель" Кирилл Стремоусов, "председатель центральной избирательной комиссии" Херсонской области Марина Захарова.

Также это "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района" Ольга Кулик, председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района" Тамара Мирошниченко, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района" Елена Саяхова и "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района" Людмила Козлова.

Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины.

"В частности, установлено, что эти коллаборанты при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провели ряд мероприятий для подготовки и организации проведения незаконного референдума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они создали территориальные участки для псевдоголосования; сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии; информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума" и составили предварительные списки участников "плебисцита".

Кроме того, они разработали и утвердили форму и текст бюллетеней для голосования на псевдореферендумі, а также распорядились по изготовлению и доставке их для голосования на участке и в соответствующих комиссий; обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и тому подобное.

Российские "референдумы" в Украине - что известно

23-27 сентября оккупанты проводили на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны G7 и Евросоюз заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории. В свою очередь президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные антироссийские санкции в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

В свою очередь российские СМИ сообщили, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины пройдут по той же схеме как и в Крыму в 2014 году.

27 сентября Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что российские псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях - это вопиющее нарушение международного права.

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