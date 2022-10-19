В ОП назвали это псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

В Офисе президента прокомментировали указ президента России Владимира Путина о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

По его словам, введение военного положения на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

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"Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - подчеркнул Подоляк.

Ситуация в Херсонской области

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По состоянию на 9 октября защитники освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Между тем оккупационные власти Херсона заявляют об "эвакуации" на левый берег Днепра якобы в связи с активными боевыми действиями рядом.

По разным оценкам, в оккупированном городе находится до 25 тысяч российских военных и, как утверждала глава Херсонской городской ВА Галина Луговая, они напуганы и психологически разрушены.

19 октября Путин "ввел" военное положение на оккупированных территориях в связи с "обстрелами". Под ограничения выезда и незаконный досмотр попали, в частности, жители Херсонской области.

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