27-летний мужчина не смог получить необходимый документ.

27-летней россиянин из Подольска Московской области РФ не смог получить военный билет. Местный военкомат сослался на новости о повышении призывного возраста

По информации российского правозащитного проекта "Военный омбудсмен", мужчина обратился за военным билетом в начале 2023 года. В военкомате ему заявили, что "руководство дало указание приостановить выдачу военных билетов гражданам 1996 года рождения".

"Сотрудники также сослались на новости о повышении призывного возраста, указав, что "в телевизоре говорят, что призывной возраст будет повышен до 30 лет", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что проект закона о повышении призывного возраста еще не принят, а лишь внесен в Госдуму, то есть документ еще не вступил в силу.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил так называемую "частичную" мобилизацию, которую через месяц официально свернули, но фактически перевели в "тень".

Аналитики американского Института изучения войны соощили, что в Госдуму РФ внесли законопроект о повышении призывного возраста. По их мнению, это свидетельствует об отказе от полной мобилизации российской властью.

Кроме того, оккупанты проводтя мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Повестки все чаще раздают в Крыму, а также готовятся к мобилизации на Донбассе, под угрозой призыва оказались подростки 2006 года рождения.

14 марта местные власти Воронежской области РФ сообщили о начале вручения повесток в регионе. Их будут раздавать якобы для "актуализации данных воинского учета".

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