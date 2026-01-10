Венчание - это священное таинство, во время которого Бог соединяет мужчину и женщину и благословляет их на совместную жизнь. Обряд проводится в церкви с помощью священнослужителей. Но существуют особые дни, во время которых венчаться нельзя, и в храме паре могут отказать. Об особенностях этого таинства эксклюзивно для УНИАН рассказал священник Анатолий Кулиш.
- Когда можно венчаться в 2026 году
- Сколько раз можно венчаться при жизни
- Можно ли венчаться в пост
- Кому нельзя венчаться по церковным традициям
Когда можно венчаться в 2026 году
Венчаться нельзя в двунадесятый праздник, то есть в один из 12 крупнейших церковных праздников, которые есть в году (к примеру, на Рождество, Богоявление, Сретение). Не проводится таинство в среду, пятницу и во все многодневные посты, накануне праздников и постов.
Традиционно мы также не совершаем венчание, начиная с Сыропустного воскресенья, то есть воскресенья перед Великим постом (в 2026 году - с 22 февраля по 11 апреля). Еще обряд не проводится в период святок - от Рождества (25 декабря) до Богоявления (6 января), и в период Светлой недели (12-18 апреля).
Период, когда можно венчаться, наступает после Пасхи с началом проводов. Напомним, православная Пасха 2026 года наступает 12 апреля. Церковь может провести венчание только в том случае, если люди уже заключили государственный брак или подали документы в ЗАГС, и для них назначена дата бракосочетания.
Священники требуют документы в подтверждение брака, поскольку были случаи, что повенчаться хотели люди, которые уже имели законных мужа и жену, но рассказывали, что имели "большие чувства". Церковь не имеет права венчать такие пары.
Сколько раз можно венчаться при жизни
Отец отмечает - нет такого понятия как церковный развод, Церковь не может разводить. Но в исключительных случаях, с благословения правящего архиерея - епископа, архиепископа или митрополита, может дать благословение на второй брак. Но развести Церковь не может, потому что даже в Библии написано: что Бог соединил, человек пусть не разлучает. А таинство венчания - это как раз момент объединения мужчины и женщины в единое целое, и человек его отменить не может. И главное, чтобы венчание - это был действительно осознанный выбор.
Священник объяснил, можно ли венчаться второй раз при необходимости. Для этого в первую очередь должен быть документ о расторжении государственного брака, который будет подтверждением того, что люди уже не живут вместе. Затем нужно обратиться к правящему архиерею с просьбой благословить второй брак. Если человек проводит таинство во второй раз, то над парой читаются не такие молитвы, как во время первого венчания.
Канонически есть венчания второбрачных и третьебрачных. То есть венчаться можно максимум трижды за всю жизнь.
Можно ли венчаться в пост
При обычных условиях посты относятся к тем периодам, в какие дни можно венчаться нельзя. Церковь идет на уступки относительно правил только военным.
Поскольку у нас сейчас идет война, то священники по благословению правящих архиереев могут венчать защитников даже тогда, когда это запрещено делать, в частности во время Великого поста и в двунадесятые праздники. Ведь бывает, что военный может приехать только на один день, который выпадает на пост. Тогда жена просит священника провести венчание, а он обращается к правящему архиерею за благословением, и после этого таинство можно совершить даже в дни, когда оно обычно не проводится.
Кому нельзя венчаться по церковным традициям
Священник рассказал, можно ли венчаться беременной. По его словам, ничего плохого в этом нет. Венчание - это таинство, во время которого люди просят благословения на супружеское сожительство, на воспитание детей. Поэтому, это нормально - беременной приступать к венчанию.
"Конечно, в идеале сохранять стоит девственность до замужества и венчания, но это в идеальном мире. А мы живем не в идеальном мире, и есть разные жизненные обстоятельства", - уточнил отец.
А вот некрещеным венчаться нельзя. Если человек не крестился в церкви, то сначала ему нужно принять таинство крещения, а потом уже венчаться.
Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию.
Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".