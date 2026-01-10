Священник рассказал, какие дни церковного календаря не подходят для венчания.

Венчание - это священное таинство, во время которого Бог соединяет мужчину и женщину и благословляет их на совместную жизнь. Обряд проводится в церкви с помощью священнослужителей. Но существуют особые дни, во время которых венчаться нельзя, и в храме паре могут отказать. Об особенностях этого таинства эксклюзивно для УНИАН рассказал священник Анатолий Кулиш.

Когда можно венчаться в 2026 году

Венчаться нельзя в двунадесятый праздник, то есть в один из 12 крупнейших церковных праздников, которые есть в году (к примеру, на Рождество, Богоявление, Сретение). Не проводится таинство в среду, пятницу и во все многодневные посты, накануне праздников и постов.

Традиционно мы также не совершаем венчание, начиная с Сыропустного воскресенья, то есть воскресенья перед Великим постом (в 2026 году - с 22 февраля по 11 апреля). Еще обряд не проводится в период святок - от Рождества (25 декабря) до Богоявления (6 января), и в период Светлой недели (12-18 апреля).

Период, когда можно венчаться, наступает после Пасхи с началом проводов. Напомним, православная Пасха 2026 года наступает 12 апреля. Церковь может провести венчание только в том случае, если люди уже заключили государственный брак или подали документы в ЗАГС, и для них назначена дата бракосочетания.

Священники требуют документы в подтверждение брака, поскольку были случаи, что повенчаться хотели люди, которые уже имели законных мужа и жену, но рассказывали, что имели "большие чувства". Церковь не имеет права венчать такие пары.

Сколько раз можно венчаться при жизни

Отец отмечает - нет такого понятия как церковный развод, Церковь не может разводить. Но в исключительных случаях, с благословения правящего архиерея - епископа, архиепископа или митрополита, может дать благословение на второй брак. Но развести Церковь не может, потому что даже в Библии написано: что Бог соединил, человек пусть не разлучает. А таинство венчания - это как раз момент объединения мужчины и женщины в единое целое, и человек его отменить не может. И главное, чтобы венчание - это был действительно осознанный выбор.

Священник объяснил, можно ли венчаться второй раз при необходимости. Для этого в первую очередь должен быть документ о расторжении государственного брака, который будет подтверждением того, что люди уже не живут вместе. Затем нужно обратиться к правящему архиерею с просьбой благословить второй брак. Если человек проводит таинство во второй раз, то над парой читаются не такие молитвы, как во время первого венчания.

Канонически есть венчания второбрачных и третьебрачных. То есть венчаться можно максимум трижды за всю жизнь.

Можно ли венчаться в пост

При обычных условиях посты относятся к тем периодам, в какие дни можно венчаться нельзя. Церковь идет на уступки относительно правил только военным.

Поскольку у нас сейчас идет война, то священники по благословению правящих архиереев могут венчать защитников даже тогда, когда это запрещено делать, в частности во время Великого поста и в двунадесятые праздники. Ведь бывает, что военный может приехать только на один день, который выпадает на пост. Тогда жена просит священника провести венчание, а он обращается к правящему архиерею за благословением, и после этого таинство можно совершить даже в дни, когда оно обычно не проводится.

Кому нельзя венчаться по церковным традициям

Священник рассказал, можно ли венчаться беременной. По его словам, ничего плохого в этом нет. Венчание - это таинство, во время которого люди просят благословения на супружеское сожительство, на воспитание детей. Поэтому, это нормально - беременной приступать к венчанию.

"Конечно, в идеале сохранять стоит девственность до замужества и венчания, но это в идеальном мире. А мы живем не в идеальном мире, и есть разные жизненные обстоятельства", - уточнил отец.

А вот некрещеным венчаться нельзя. Если человек не крестился в церкви, то сначала ему нужно принять таинство крещения, а потом уже венчаться.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

