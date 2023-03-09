Спикер городского головы призвал украинцев при возможности покинуть город.

Сегодня вступил в силу "указ" гауляйтера Дениса Пушилина о создании военкоматов в временно оккупированном Мариуполе.

До 1 апреля планируют обеспечить полный учет мужчин от 2006 года рождения, - сообщил спикер городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Кроме того, не просто создание как институции, а именно обеспечение полного учета до 1 апреля всех мужчин с 2006 года рождения. Но отдельное - задача полицаям обеспечить выполнение мобилизационных задач, что предоставила Россия", - сказал он.

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Ситуация в оккупированном Мариуполе - последние новости

Российские захватнические войска изменили тактику движения военных колонн через временно оккупирован Мариуполь.

Террористы так называемой "ДНР" заявили, что приняли окончательное решение относительно "Азовстали", в которой оборонялись защитники Мариуполя.

В Мариуполе российские захватчики устанавливают блокпосты и роют окопы. Дополнительно возле мостов, по данным советника мэра города, захватчики начали рыть окопы и проводить минирование.

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