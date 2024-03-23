Банда "Цапковских" считается одной из самых жестоких и беспринципных в новейшей истории России.

За участие в "СВО" Кремль помиловал двух участников организованной преступной группировки "Цапковские", которая печально прославилась массовым убийством 12 человек (включая детей) в 2010-м году в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщают "Новости Ростова" со ссылкой на свой источник в силовых структурах России.

Речь идет о Вячеславе Рябцеве по прозвищу "Буба" и Андрее Быкове по прозвищу "Бык". По информации источника, сначала "Группа Вагнера" не хотела брать их к себе, но поскольку Рябцев в свое время пошел на сделку со следствием, ему "помогли" попасть на войну. Утверждается, что Рябцев уже на свободе – женился и живет в одном из городов Краснодарского края.

Как на фронт попал Быков, не уточняется. По словам источника, сейчас он проходит лечение "на территории ЛДНР" после тяжелого ранения. Что с ним будет дальше – не ясно, но помилование у него "на руках".

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Третьего участника банды — Владимира Алексеева — ЧВК "Вагнер" так и не взяла к себе. Причины не указаны, но вероятно это из-за назначенного ему пожизненного срока.

Чем известна "Цапковская ОПГ"

Цапковская или Кущевская ОПГ действовала в станице Кущевской Краснодарского края РФ с начала 1990-х годов. Банда занималась практически всеми видами криминального бизнеса, при этом держа в страхе все местное население.

Банда имела на своем счету бесчисленное множество преступлений, в том числе убийства и избиения неугодных, систематические изнасилования местных девушек – все преступления покрывали местные силовики. Однако в ночь на 5 ноября 2010 года банда совершила массовое убийство, которое полицейские не смогли спустить на тормозах, поскольку преступление получило всероссийскую огласку.

В результате расправы погибли три семьи – местного фермера, директора крупной ростовской фирмы и семья соседей. Всего было убито 12 человек, включая 4 детей. Младшей из погибших было всего девять месяцев. Виновными в убийстве признали бандитов ОПГ "Цапковская". Рябцева и Быкова приговорили к 20 годам колонии, а Владимира Алексеева, известного как Вова-Беспредел, — к пожизненному.

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