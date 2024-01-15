Оккупантов закидали открытками, на которых жена командующего ГВ РФ "Днепр" Теплинского позирует голой.

В штабе группировки оккупантов "Днепр" разрастается скандал: на территории Украины позиции оккупантов забросали листовками, на которых супруга командующего Михаила Теплинского позирует обнаженная, в одних трусах.

Как утверждают СМИ, первоисточником данной информации стал пропагандист Александр Семченко. 13 января он опубликовал кадры листовок, утверждая, что соответствующие "агитационные снаряды" - дело рук ВСУ.

"ВСУ забросали позиции армии России агитационными снарядами", - заявил он в подписи к фото.

В то же время "Луганщина Оперативна" обращает внимание на интересный нюанс: на фото запечатлена жена командующего ГВ "Днепр" и ВДВ генерала Михаила Теплинского.

Проект утверждает, что кадры обнаженной Теплинской распространили по z-каналам в интересах Путина. В комментариях ее называют женщиной легкового поведения и попрекают украинским происхождением.

"Судя по всему черные политтехнологи Кремля запустили масштабную кампанию по дискредитации Теплинского, чтобы уничтожить его рейтинг и потенциальную угрозу путинскому режиму", - акцентируют там.

Теплинский попал в немилость Путина

Командующий Теплинский сыскал славу "генерала-бунтовщика" в России в связи со своим разоблачительным заявлением о реальных потерях российской армии в Украине.

В августе 2023 года в одном из своих обращений он указал, что на украинских территориях не менее 8500 российских десантников получили ранения с начала 24 февраля 2022 года.

В американском Институте изучения войны назвали данный акт редким официальным раскрытием информации о потерях. Также там обратили внимание на то, что ролик Теплинского Россия оперативно заблокировала после публикации.

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