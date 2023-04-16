В начале текущего года его уволили с должности из-за личных разногласий с Герасимовым.

На фронт вновь вернулся один из ключевых российских генералов, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Его с этой должности уволил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Как отмечается в отчете Министерства обороны Великобритании, Теплинский якобы будет играть главную роль в командовании оккупантами на фронте.

"Командующий Российского корпуса воздушно - десантных войск (ВДВ) Теплинский с большой вероятностью вернулся на главную роль в Украине", - передает британская разведка.

Видео дня

Отмечается, что генерал Теплинский, предположительно, является одним из немногих российских топ-офицеров, которого уважают рядовые военнослужащие. Недавние новости об увольнении генерала свидетельствуют о сильной напряженности между группировками в российском Генеральном штабе относительно военного подхода России в Украине.

Теплинский командовал "относительно успешным" отводом российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года. За это его даже хвалили в России.

Британская разведка предполагает, что освобождение Теплинского было связано со спорами по поводу использования российских десантников. Их использовали для удержания наземных целей, однако это традиционная задача пехоты.

Освобождение Теплинского - что известно

В январе 2023 года стало известно, что Российская Федерация отстраняет от должности способного генерала из-за продолжающихся разногласий в командовании армией во время войны против Украины. Речь шла о Михаиле Теплинском.

В то же время оставалось неясным, сохраняет ли Теплинский дополнительные полномочия Командующего Воздушно-десантных войск РФ.

Британская разведка сообщала, что "освобождение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом длительных разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерии Герасимов пытается ввести единоличное руководство военной кампанией".

Вас также могут заинтересовать новости: