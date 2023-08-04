Уже через несколько часов видеообращение командующего десантников было удалено.

Русский генерал-полковник, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский раскрыл потери российских десантников на войне против Украины. Впрочем, через несколько часов его видеообращение заблокировали.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), военачальник в очередной раз публично раскритиковал Минобороны, приведя якобы статистику потерь среди подчиненных ему войск. В видеообращении по случаю дня ВДВ Теплинский заявил, что с начала войны на фронте в Украине не менее 8500 российских десантников якобы были ранены.

"Это редкое официальное раскрытие информации о потерях, которые российские официальные лица в значительной степени стремились скрыть с развитием войны", – отмечают аналитики.

Однако пропагандистский канал "Звезда" быстро удалил эту праздничную речь Теплинского. Российские источники утверждали, что это связано именно с озвученным им количеством потерь.

В то же время BBC и "Медиазона" сообщают, что по состоянию на 30 июля в Украине было ликвидировано не менее 1800 российских десантников. Соотношение убитых и раненых составляет в среднем 1:3 (если не чуть больше) для российских сил в Украине.

Аналитики предполагают, что в Минобороны РФ пытались цензурировать раскрытие Теплинским подробностей о новых формированиях десантников, поскольку министр обороны Сергей Шойгу и другие военные чиновники ранее обсуждали создание других формирований, но не уточняли их названия и точную подчиненность частям.

В ISW напомнили, что Теплинский уже не впервые бунтует против руководства Генштаба и Минобороны. 23 февраля, к так называемому Дню защитника Отечества, этот же генерал-полковник раскритиковал начальника ГШ Валерия Герасимова относительно масштабов российских потерь в Украине.

Несколько недель назад ходили слухи об увольнении и даже подготовке ликвидации Теплинского. Впрочем, на днях военачальник вновь появился в публичном пространстве и заговорил о формировании двух новых десантных полков и воссоздании 104-й дивизии.

Потери РФ - актуальные данные

Общие боевые потери России в Украине 24 февраля 2022 года уже ориентировочно составили около 247 850 человек личного состава.

Также Россия потеряла на поле боя в Украине не менее 4224 танков, 8234 боевых бронированных машин, 4892 артиллерийских систем, 704 РСЗО, 465 средств ПВО и много другой техники.

Кроме того с начала полномасштабного вторжения уничтожено: самолетов - 315, крылатые ракеты - 1347, корабли /катера-18.

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