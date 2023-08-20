На фото видно, что самолет полностью объят пламенем.

В сети появились фото горящего ТУ-22М3, уничтоженного вчера после удара беспилотников по военному аэродрому Сольцы в Ростовской области.

Так, на фотографиях, которые распространяют российские телеграм-каналы, виден самолет, полностью охваченный пламенем.

Российское Минобороны ранее сообщало, что пострадал только один самолет, хотя судя по фото, слово "пострадал" здесь значительно преуменьшено, самолет явно восстановлению не подлежит.

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В то же время ряд пабликов пишут, что под удар попали два самолёта, просто второй был поврежден меньше, чем тот, что на фото.

Атака на аэродром в Сольцах - что известно

Вчера в России сообщили об атаке дрона на военный аэродром Сольцы в Новгородской области, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. в Минобороны РФ заявили, что в результате возникшего пожара повреждения получил один самолет.

В то же время, по мнению экспертов, в России склонны занижать потери, так что поврежденных самолетов могло быть больше. По свидетельствам очевидцев, повреждены были минимум два самолета.

После взрыва оставшиеся самолеты спешно переместили на аэродром оленья в Мурманской области.

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