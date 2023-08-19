В Минобороны РФ утверждают, что поврежден один самолет, но, по свидетельствам очевидцев, горят минимум два.

В России сообщают об атаке дрона на военный аэродром Сольцы в Новгородской области рф, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22. Как сообщает российское Минобороны, атака произошла утром в 10 часов.

"Сегодня около 10.00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия", - пишут россияне.

Также в МО России сообщают, что в результате атаки на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов.

Видео дня

"Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет", - уверяют в Минобороны РФ. В соцсетях отмечают, что повреждения скорее всего получил Ту-22м3, который является носителем ракет Х-22.

В то же время, как отмечает тг-канал ВЧК-ОГПУ, по оценкам очевидцев, после удара БПЛА по военному аэродрому Сольцы взорвалось, как минимум, два самолета.

Также отмечается, что после взрыва оставшиеся самолеты спешно перемещают в мурманскую область.

"На военном аэродроме в Сольцах, по которому ударил БПЛА, находились дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Согласно международным сервисам, сейчас уцелевшие самолеты перемещаются в Оленью Мурманской области", - говорится в сообщении канала.

Россия называет атаку дрона "терактом"

При этом, сами оккупанты сегодня ударили ракетой по центру Чернигова, где в это время было большое скопление людей, известно о десятках жертв, среди них много детей.

Атаки дронов в РФ

Ранее БПЛА атаковали военные аэродромы РФ в Крыму - в Новофедоровке и Ивановке. Самолеты с этого аэродрома использовались, в частности, для атаки на южные области Украины.

Также дроны долетают и до столицы РФ. Последняя атака произошла утром 18 августа, тогда беспилотник упал на один из павильонов "Экспоцентра".

Вас также могут заинтересовать новости: