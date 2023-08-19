В Сольцах, по которому ударил БПЛА, находились сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, запускающие ракеты Х-22.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал обстрел беспилотниками аэродрома "Сольцы" в Новгородской области РФ.

"Российское Министерство обороны признало удар каким-то БПЛА по аэродрому "Сольцы" в Новгородской области, откуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Заявляют о повреждении одного из самолетов. Если признают повреждение одного самолета, то где-то есть второй и третий", - написал Коваленко.

В Сольцах, по которому ударил БПЛА, находились сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, запускающие ракеты Х-22.

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Украина атакует дронами российские аэродромы

Ранее БПЛА атаковали военные аэродромы РФ в Крыму - в Новофедоровке и Ивановке. Самолеты с этого аэродрома использовались, в частности, для атаки на южные области Украины.

Напомним, в декабре прошлого года на российских аэродромах "Энгельс", "Дягилево" и еще одном в Курской области раздались взрывы.

В украинской разведке заявили, что за все, что произошло на этих аэродромах, несет ответственность Россия.

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