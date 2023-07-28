По предварительным данным, сработала взрывчатка, заложенная предварительно.

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре (РФ) произошел взрыв.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, инцидент на заводе произошел сегодня, 28 июля. Причиной стала детонация заложенной заранее взрывчатки.

"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет", - заявил Хинштейн.

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Пятница показалась для россиян тревожной. В Таганроге Ростовской области произошел громкий взрыв.

В сети публикуют фотографии и видео, на которых виден столб дыма в одном из районов города. Российские СМИ пишут, что в соседних домах выбило стекло взрывной волной. По их данным, взрыв произошел неподалеку от аквапарка "Лазурный", на улице адмирала Крюйса.

Тем временем в Сети публикуют снимки обломком, которые нашли на месте взрыва. РосСМИ отмечают, что они характерны для ракет систем С-200 или С-300.

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