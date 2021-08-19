Девочка пожаловалась, что мужчина ее оскорблял, в частности, назвал наркоманкой.

В российском городе Челябинск в торгово-развлекательном комплексе охранник на фуд-корте ударил в лицо 14-летнюю школьницу. Девочка сказала, что конфликт начался после того, как охранник обвинил ее в курении.

На столике лежал вейп, однако девочка утверждает, что его не курила, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Канал привел запись комментария девочки относительно случившегося. Школьница отметила, что после удара у нее болит нос.

"Он подошел, сказал, типа: "Вы здесь курите". Он сказал типа, то, что это я курю… И я такая: "А почему я должна уходить. Я не хочу". Ну, он начал меня оскорблять. Я спросила, почему он так со мной общается? Он сказал, что я не девушка, ему можно. Я ему ответила точно так же, типа сказала, что он не мужчина...", – сказала пострадавшая.

Девочка пожаловалась, что охранник хватал ее за стул, оскорблял, называл наркоманкой.

"…А я тряслась очень сильно, потому что было страшно…", – поделилась девочка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске охранник "Космоса" избил девушку на фуд-корте. В торгово-развлекательном комплексе начали проверку по факту случившегося. Позже появилась информация, что охранник был уволен.

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Автор: Екатерина Присяжнюк