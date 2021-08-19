В торговом центре уже начали внутреннюю проверку по данному инциденту.

В Челябинске охранник торгового центра "Космос" избил девушку на фуд-корте.

Видео инцидента опубликовали в сети.

На записи видно, как мужчина со всей силы бьет посетительницу, которая вместе с подругой сидит за столиком в зоне фуд-корта.

После удара коллега буйного охранника пытается успокоить его. В итоге охранник уходит, а девушка в шоковом состоянии продолжает сидеть, держась за нос.

В торговом центре уже начали внутреннюю проверку по данному инциденту.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, которые могут шокировать вас!!!

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Автор: Денис Прядко