Охранник нанес девушке мощный удар в лицо / скриншот из видео
В Челябинске охранник торгового центра "Космос" избил девушку на фуд-корте.
Видео инцидента опубликовали в сети.
На записи видно, как мужчина со всей силы бьет посетительницу, которая вместе с подругой сидит за столиком в зоне фуд-корта.
После удара коллега буйного охранника пытается успокоить его. В итоге охранник уходит, а девушка в шоковом состоянии продолжает сидеть, держась за нос.
В торговом центре уже начали внутреннюю проверку по данному инциденту.
Внимание! Видео содержит сцены насилия, которые могут шокировать вас!!!