Мужчина пытался убежать от падающего стеллажа, но его накрыло вторым.

Стеллажи с алкоголем обвалился на складе в Красноярске. Под завалами оказался человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Инцидент произошел 17 ноября на складе алкоголя на Калинина, 175 в строении 10/1. Всего упали два стеллажа.

В результате под завалами оказался один человек – сотрудник предприятия. Он пытался убежать, но его накрыло вторым стеллажом.

Читайте такжеВ России украли пункт вакцинацииПострадавшего смогли достать из-под завалов с помощью гидравлического спасательного инструмента и передан медикам. По предварительным, данным у пострадавшего диагностировали переломы.

"Предварительная причина - нарушение техники безопасности", - говорится в сообщении спасателей.

На месте работали четыре единицы техники и 28 человек. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в России житель Свердловской области, достаточно известный в Екатеринбурге фитнес-тренер решил вернуть деньги, потраченные на бывшую девушку.

По словам россиянина, он неоднократно одалживал ей средства, а также давал наличные на походы в маникюрный салон, покупку прокладок и презервативов

Автор: Анастасия Горбачева